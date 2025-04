Ellen Pompeo ha rivelato in un’intervista come mai non ha mai deciso di lasciare definitivamente Grey’s Anatomy

Perché Ellen Pompeo non ha mai lasciato Grey’s Anatomy

Ellen Pompeo non ha mai voluto lasciare Grey’s Anatomy in maniera definitiva e ha spiegato le sue ragioni. Con il passare del tempo l’attrice ha ridotto la sua presenza all’interno del medical drama ABC. Nella diciannovesima stagione è apparsa in meno puntate e la stessa cosa è avvenuta nella ventesima annata.

Nonostante siano state prodotte soltanto dieci puntate (a causa dello sciopero degli sceneggiatori che ha bloccato per diversi mesi la produzione) Ellen è apparsa soltanto in cinque episodi.

Il motivo di allegerire il suo carico di lavoro ma di non abbandonare completamente “il posto fisso” è una scelta ponderata e presa con cura da Pompeo. A spiegare le sue ragioni è stata lei stessa in un’intervista rilasciata al giornale spagnolo El Pais.

“Non avrebbe senso, né dal punto di vista emotivo né da quello finanziario. Lo show è stato trasmesso in streaming più di un miliardo di volte nel 2024 – ha spiegato – Le società che possiedono lo show e lo trasmettono in streaming fanno un sacco di soldi con le nostre immagini, le nostre voci e i nostri volti“.

“Se me ne andassi completamente, tutti potrebbero trarre profitto dal mio duro lavoro per 20 anni e io non guadagnerei nulla – ha proseguito l’attrice – Per me non ha senso che tutti gli altri traggano profitto dal mio duro lavoro. E dal punto di vista emotivo, lo show significa molto per le persone. Voglio avere un atteggiamento di gratitudine“.

Per una volta in più di 20 anni Ellen Pompeo ha deciso di dedicarsi a un altro progetto seriale. Si tratta di Good American Family, miniserie Hulu disponibile in Italia su Disney+.

“Beh, questa è una serie limitata, quindi non apparirò di nuovo nei panni di questo personaggio. Stavo cercando qualcosa di molto diverso da Meredith Grey e mi si è presentata questa offerta“, ha rivelato Ellen.