Il sequel di Uno splendido errore

Fan di Uno splendido errore, abbiamo un importante notizia per voi! No, almeno per il momento non ci sono aggiornamenti sulla seconda stagione della serie Netflix. Sebbene sia quasi certo che il proseguimento delle storie raccontate nel primo ciclo di episodi approderà sulla piattaforma entro il 2025, al momento non ci sono novità su My Life with the Walter Boys 2.

C’è però comunque di che esultare però. Come noto infatti, lo show che racconta l’arrivo di Jackie nel ranch della famiglia Walter, dove finisce al centro di un triangolo con i fratelli Cole e Alex, è ispirato all’omonimo romanzo di Ali Novak. Il romanzo risale al 2014 ma, visto l’enorme successo conquistato dallo show in tutto il mondo, la scrittrice ha deciso di regalare un sequel letterario.

Esce il 15 aprile nelle librerie My Return to Walter Boys, che riprende esattamente dove è terminato il primo libro. Jackie torna al ranch dei Walter dopo aver trascorso un’estate a New York. La ragazza aveva bisogno di spazio e ha deciso di passare un po’ di tempo nella sua vecchia casa. Al suo ritorno non sa come stanno le cose tra lei e Cole dopo quel bacio d’addio.

Nonostante abbia smesso di mandargli messaggi ha continuato a pensare a lui. Nel sequel Jackie pensa di poter tornare alla sua vita dell’ultimo periodo senza doverlo incontrare. D’altronde Cole è impegnato a lavorare nell’officina di Tony prima di partire per il college. I piani della ragazza però falliscono miseramente quando si troverà faccia a faccia con lui.

Se vi state chiedendo se la seconda stagione di Uno splendido errore seguirà quanto scritto nel nuovo romanzo la risposta è negativa. Il finale scelto dagli sceneggiatori per la prima stagione si discosta da quanto scritto nel primo libro. Le due storie proseguiranno pertanto su percorsi diversi.