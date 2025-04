Paul Whitehouse sarà Gazza nel remake di Harry Potter, ma aveva già recitato nel terzo film

Nell’ultima ora sono stati svelati i primi nomi del cast della serie remake di Harry Potter targato HBO, in arrivo nel 2027. Sei sono i nomi annunciati, tra cui Paul Whitehouse, che interpreterà Gazza.

Il celebre attore britannico, noto per la sua carriera comica e teatrale, sarà ufficialmente custode di Hogwarts, Argus Gazza. nella nuova versione seriale della saga.

Tuttavia c’è un dettaglio curioso che rende questo annuncio ancora più interessante. Infatti Paul Whitehouse aveva già fatto parte del mondo magico di Harry Potter… anche se quasi nessuno lo sa.

Nel 2004, infatti, Paul Whitehouse aveva interpretato Sir Cadogan, il bizzarro cavaliere che nel terzo libro della saga prende temporaneamente il posto della Signora Grassa come guardiano dell’ingresso della sala comune di Grifondoro. Tuttavia, la scena in cui appariva è stata tagliata dalla versione finale del film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, diretto da Alfonso Cuarón. Il personaggio, che i lettori conoscono per le sue uscite teatrali e il suo codice cavalleresco fuori dal tempo, non è quindi mai comparso ufficialmente sul grande schermo.

Il ritorno di Paul Whitehouse nella serie HBO rappresenta quindi una sorta di rivincita e al tempo stesso un curioso gioco del destino. Un attore che era stato quasi dimenticato nell’adattamento cinematografico torna a far parte della saga in una veste tutta nuova.

Per i fan di lunga data, è sicuramente un divertente easter egg.