Noi di Ciak Generation abbiamo avuto il piacere di intervistare Giorgio Belli, giovane attore che vanta nel suo curriculum anche la partecipazione all’ottava stagione di Che Dio ci aiuti. Ecco cosa ci ha raccontato di questa esperienza e della sua passione per il mondo della recitazione sotto qualsiasi forma.

Intervista a Giorgio Belli

Giorgio Belli si è fatto largo nel mondo della televisione grazie al ruolo nella serie TV fantasy Luna Nera e da quel momento la sua carriera è stata in ascesa. Possiamo ricordarlo anche nella seconda stagione de Il Patriarca accanto a Claudio Amendola e nel film per il cinema Amici per caso.

Nel 2025 entra a far parte del cast dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti e noi di Ciak Generation abbiamo avuto il piacere di intervistarlo in merito al suo personaggio e non solo. Durante la chiacchierata, il giovane attore romano ci ha rivelato se Matteo (il fidanzato di Cristina) tornerà nelle prossime puntate ma non solo perché ha raccontato un divertente aneddoto avvenuto sul set insieme a Elena Sofia Ricci.

Le domande, ovviamente, non si sono limitate a questo suo recente progetto ma anche a cosa ci dovremo aspettare nel prossimo futuro oltre che a un breve excursus su come ha avuto inizio il suo percorso nel mondo dello spettacolo (di nascosto dai suoi genitori!).

L’intervista con Giorgio Belli, che trovate nel video all’interno dell’articolo, è proseguita parlando dei suoi attori preferiti del momento e delle piccole delusioni che ogni tanto avvengono quando si va a sostenere un provino: “Avrei potuto affiancare uno dei grandi attori che sogno da quando ero bambino ma…“.

Gli attori di talento si riconoscono quando riescono a calarsi nei panni lontani dalla propria persona e Giorgio Belli lo ha fatto più volte interpretando, soprattutto nell’ultimo periodo, il ruolo di antagonista: “Bisogna capire le motivazioni, ricercare quel tassello“. Infine, ci ha confidato quale personaggio desidererebbe interpretare e non indovinerete mai qual è il suo ‘guilty pleasure‘ televisivo.