Frizioni tra Blake Lively e Taylor Swift?

Cosa sta succedendo tra Blake Lively e Taylor Swift? Da qualche settimana ormai diversi rumor parlano di alcune frizioni tra l’attrice e la cantante. Fino ad oggi abbiamo sempre preferito non dare conto alle voci ed evitare di entrare nella discussione.

Nelle ultime ore però un gesto social ha scatenato i giornali di gossip di tutto il mondo. A riportare la notizia in questo caso è stato TMZ, a cui hanno pian pian fatto eco altri tabloid. Secondo quanto si legge infatti Travis Kelce, giocatore di football americano e nuovo fidanzato di Taylor, avrebbe smesso di seguire su Instagram Ryan Reynolds.

Il tabloid segnala che fino a qualche giorno fa Kelce seguiva l’attore e marito di Blake. Nelle ultime ore qualcosa è invece cambiato. Non sappiamo per certo se si sia trattata di una scelta consapevole del giocatore di football o se si sia trattato di un bug di Instagram.

Quel che è certo è che Ryan segue ancora Travis sui social. PageSix ha anche contattato Kelce per un suo commento sulla notizia ma invano. Non si conoscono i motivi di questa presunta scelta. Tuttavia quanto accaduto aumenta i rumor su presunte frizioni in corso tra Taylor Swift e Blake Lively.

Ricordiamo che quest’ultima da qualche mese è impegnata con una causa legale con Justin Baldoni e che, secondo quanto riportato da Daily Maily, sia Swift che Reynolds sarebbero chiamati in tribunale come testimoni. Intanto Blake continua ad andare avanti con il suo lavoro.

Il prossimo 1 maggio su Prime Video uscirà Un altro piccolo favore, sequel del film del 2018 con Anna Kendrick. Il secondo capitolo è stato girato quasi completamente in Italia e in particolare a Capri. Tra gli attori protagonisti del progetto ci sono anche i nostri Michele Morrone ed Elena Sofia Ricci.