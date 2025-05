Il ritorno di Buffy

Il progetto reboot di Buffy l’ammazzavampiri prosegue. Sono trascorsi più di 20 anni dal finale di serie che concluse un cammino lungo ben 7 stagioni e 144 episodi. Dopo tanti rumor è stata confermata la volontà da parte di Hulu di produrre una nuova serie che ci riporti nell’universo raccontato nello show che vedeva protagonista Sarah Michelle Gellar.

Quest’ultima sarà coinvolta nel progetto ma al momento non sappiamo ancora in che termini. In un’intervista rilasciata qualche settimana fa l’attrice aveva dato qualche aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori. Abbiamo aperto i nostri uffici, il che significa che le cose stanno procedendo probabilmente più velocemente di quanto avessi previsto – ha dichiarato Gellar – Ma sarà un lungo processo, credo“.

Negli ultimi giorni Daniel Richtman, sempre molto aggiornato quando si tratta di novità in campo seriale, ha dato qualche ulteriore informazione sulla trama della futura serie. In particolare ha rivelato che Buffy vivrebbe a New York e si fa chiamare nuovamente Anne.

Buffy avrebbe poi una collega che si chiama Janet e ci sarebbe all’interno del reboot un personaggio chiamato Pastore Stevie. Dovremmo poi trovare un personaggio di nome Greta, che dovrebbe essere la Gracie di cui si è parlato qualche settimana fa. Quest’ultima sarebbe una ragazza cattolica e avrebbe sperimentato nella sua vita qualcosa che “avrebbe solidificato la sua fede”.

Sunnydale, la città che ha fatto da sfondo alla serie, tornerebbe in qualche modo in vita perché un personaggio, Nova, sembrerebbe vivere lì. Ovviamente tutto quello che abbiamo scritto va preso con le pinze perché si tratta di rumor e indiscrezioni che potrebbero non essere veritieri.

In ogni caso è abbastanza evidente che la produzione sia entrata nel vivo e che potrebbero esserci presto novità anche per quanto riguarda la data di uscita del reboot. Al momento da questo punto di vista tutto tace…