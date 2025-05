Se guardando il terzo episodio di The Last of Us 2 vi siete chiesti perché Ellie sparge caffè sulla tomba di Joel, ecco la risposta

Ellie e il caffè sulla tomba di Joel

Attenzione: questo articolo contiene spoiler sul terzo episodio della seconda stagione di The Last of Us.

Se pensavate che il terzo episodio della seconda stagione di The Last of Us avrebbe concesso una tregua emotiva dopo la devastazione dello scorso episodio, vi sbagliavate. Infatti la puntata ha saputo colpire nel profondo con momenti carichi di significato: dalle parole di Tommy su Sarah al cambiamento nei titoli di testa.

Uno dei momenti più toccanti, però, è stato senza dubbio quello che ha visto Ellie visitare la tomba di Joel. Qui la ragazza compie un gesto semplice ma potentissimo: spargere chicchi di caffè sul terreno.

Dopo essere fuggita da Jackson con Dina per inseguire Abby e il suo gruppo, Ellie si ferma in un cimitero a sud della città, proprio come le aveva suggerito Tommy. Qui, davanti alla tomba di Joel — su cui si legge “Amato fratello e padre” — Ellie si accovaccia, apre un piccolo sacchetto e versa sul terreno alcuni chicchi di caffè.

Ma perché Ellie sparge caffè sulla tomba di Joel? Chi ricorda bene la prima stagione sa che il caffè rappresentava qualcosa di speciale nel rapporto tra Joel ed Ellie.

Nell’episodio 4 della prima stagione, mentre attraversavano gli Stati Uniti, Ellie si lamentava del terribile odore del caffè che Joel stava preparando. Nonostante il suo disgusto, il momento mostrava la complicità crescente tra i due.

Il caffè, per Joel, era uno dei pochi piaceri rimasti di un tempo passato. Invece per Ellie, era un simbolo di quel legame nascente. Spargere quei chicchi sulla tomba è quindi il modo in cui Ellie onora Joel, e tutto ciò che lui ha rappresentato per lei.

Chi ha giocato il videogioco sa poi che il caffè ha anche un altro significato particolarmente importante. Tuttavia gli spettatori della serie lo scopriranno solo più avanti.

In un mondo dove tutto può andare perduto in un attimo, sono proprio questi frammenti di umanità che The Last of Us continua a celebrare, episodio dopo episodio.