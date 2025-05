Forse non ve ne siete accorti ma nel terzo episodio di The Last of Us 2 la sigla è cambiata: ecco come e perché

La sigla di The Last of Us 2 cambia dal terzo episodio e la cosa ci distrugge

La morte di Joel in The Last of Us 2 è uno dei momenti più scioccanti e dolorosi dell’intera serie. Ancora non ci siamo completamente ripresi dalla sua scomparsa, ma la storia, inevitabilmente, si trova a dover proseguire, e con essa. Questo si riflette chiaramente nel cambiamento della sigla nel terzo episodio della seconda stagione.

Dal punto di vista visivo, la sequenza iniziale con i titoli di testa non subisce una revisione radicale. La telecamera continua a snodarsi attraverso l’affascinante arazzo di funghi e piante ispirato al cordyceps, un paesaggio in continuo mutamento, che ha caratterizzato gli episodi precedenti.

Ciò che subito salta all’occhio è la prima schermata dedicata al cast, dove solitamente vengono citati Bella Ramsey e Pedro Pascal: dal terzo episodio di The Last of Us 2 infatti non riporta più il nome dell’attore di Joel.

Tuttavia, la differenza sostanziale emerge al termine della sequenza. Nei titoli dei primi due episodi, come anche della prima stagione, la telecamera si spostava su una spirale di funghi che si apriva su due sagome lontane, le cui silhouette erano chiaramente riconoscibili come Joel ed Ellie.

Nel terzo episodio, invece, la sagoma più piccola, che in precedenza rappresentava Ellie, rimane sola all’orizzonte. L’assenza di Joel ci fa capire Ellie che dovrà affrontare il mondo senza di lui.

Con questo semplice ma potente gesto, la serie ci ricorda che The Last of Us non è solo una storia di sopravvivenza, ma anche una storia di solitudine e crescita. E, attraverso questo mutamento nei titoli di testa, la serie ci prepara ad affrontare insieme a lei questo viaggio difficile e doloroso.