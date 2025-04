Il primo episodio di The Last of Us 2 ci fa capire che Ellie è arrabbiata con Joel: scopriamo perché e cosa succede tra i due

The Last of Us 2, cosa succede tra Joel ed Ellie

La seconda stagione di The Last of Us si apre con una tensione palpabile tra Joel ed Ellie, i due protagonisti la cui relazione è stata al centro della prima stagione. Sono passati cinque anni, ma il peso di ciò che è successo a Salt Lake City non ha mai davvero lasciato Ellie.

Il primo episodio accenna già a questa distanza emotiva, e per chi ha giocato a The Last of Us Part II, è chiaro il motivo per cui Ellie è così arrabbiata con Joel…

Alla fine della prima stagione, le Luci hanno scoperto che la sua immunità potrebbe essere la chiave per sviluppare una cura contro il Cordyceps, ma per farlo devono eseguire un’operazione letale. Joel, devastato all’idea di perdere Ellie decide di intervenire. Massacra l’intero ospedale, uccide i medici (tra cui il padre di Abby) e porta via Ellie mentre lei è ancora incosciente. Quando si sveglia, lui le dice che alle Luci lei non serviva perché c’erano altri immuni come lei. Inoltre aggiunge che la ricerca è stata abbandonata perché non si è riuscito a creare una cura.

****ATTENZIONE SPOILER: DA QUI L’ARTICOLO CONTIENE SOSTANZIOSI SPOILER DAL SECONDO VIDEOGIOCO, E QUINDI SULLA STAGIONE 2 DELLA SERIE****

All’inizio Ellie accetta la spiegazione, ma il seme del dubbio vive dentro di lei. Col tempo, inizia a capire che si tratta di una bugia. Il pensiero che Joel abbia deciso per lei, togliendole la possibilità di scegliere di sacrificarsi per salvare l’umanità, la tormenta. Ellie è consapevole che ciò che Joel ha fatto è anche un atto d’amore, ma non riesce a perdonargli di averle negato la possibilità di scegliere.

Nel videogioco The Last of Us Part II, Ellie scopre finalmente la verità tornando a Salt Lake City, dove trova delle registrazioni lasciate dalle Luci. La conferma la ottiene solo quando affronta direttamente Joel e gli chiede di non mentirle più. A quel punto, Joel le confessa tutto. È una delle scene più intense e dolorose del gioco, e segna il momento in cui il rapporto tra loro cambia radicalmente.

“Hai giurato” (“You swore”) è la frase pronunciata da Ellie a Joel nel trailer della seconda stagione di The Last of Us, in una perfetta replica della scena del videogioco.

Ellie si allontana da Joel, emotivamente e fisicamente. Vivono nella stessa città, ma non parlano più. Quando Joel difende Ellie da un attacco omofobo durante una serata a Jackson, la ragazza lo respinge e allarga quella distanza che si è andata a creare tra i due.

Nel gioco però, un flashback mostra come, nonostante la rabbia, Ellie stia cercando un modo per perdonarlo. Infatti Ellie confessa a Joel che forse un giorno riuscirà a farlo. Questa scena è una delle ultime del videogioco, in contrapposizione a quanto accade all’inizio.