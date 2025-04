Scopriamo la storia di Abby in The Last of Us 2 stagione: chi è, che rapporto ha con Ellie e Joel, e spoiler dal videogioco

La storia di Abby in The Last of Us 2

Con l’arrivo dell’attesissimo episodio 1 della seconda stagione di The Last of Us su Sky, i fan della serie hanno finalmente conosciuto Abby, uno dei personaggi più importanti introdotti in questa nuova fase della storia del videogioco.

La seconda stagione di The Last of Us è finalmente arrivata e ci porta cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, con Joel ed Ellie che si sono ormai stabiliti nella comunità fortificata di Jackson. Ma anche se ci stiamo addentrando sempre più nel futuro, il loro passato è tutt’altro che sepolto. Un personaggio, in particolare, emerge come una figura centrale destinata a sconvolgere le vite di tutti: Abby. Per i fan del gioco, il suo arrivo è motivo sia di trepidazione che di timore. Chi è nuovo alla storia potrebbe giustamente chiedersi chi sia davvero.

****ATTENZIONE SPOILER: DA QUI L’ARTICOLO CONTIENE SOSTANZIOSI SPOILER DAL SECONDO VIDEOGIOCO, E QUINDI SULLA STAGIONE 2 DELLA SERIE****

A dire il vero, all’inizio della seconda stagione la storia di Abby è ancora in gran parte avvolta nel mistero. Quello che sappiamo è che è determinata, addestrata, e assetata di vendetta. Fa parte delle Luci, il gruppo paramilitare che voleva usare Ellie per creare una cura per l’infezione da Cordyceps. Abby è devastata dalla morte di suo padre, un chirurgo delle ucciso da Joel nel finale della prima stagione, quando l’uomo decide di salvare Ellie invece di lasciarla morire per il bene dell’umanità.

Da quel momento, Abby e il suo gruppo iniziano a cercare Joel, consumati dalla rabbia e dal desiderio di giustizia. Alla fine del primo episodio della seconda stagione, sembra che Abby abbia finalmente trovato Jackson, il luogo in cui Joel vive ormai da anni. E decide di andare fino in fondo, pronta a regolare i conti.

Nel videogioco The Last of Us Part II, Abby è un personaggio giocabile e, a un certo punto della storia, i giocatori passano a controllarla, scoprendo il suo punto di vista. Questo cambio di prospettiva è stato uno degli elementi più discussi del gioco, perché ribalta completamente la narrazione tradizionale tra “eroe” e “nemico”. Abby è figlia del chirurgo delle Luci da Joel, e la sua missione è interamente motivata da questa perdita.

Nella serie, Abby è interpretata da Kaitlyn Dever, attrice già nota per ruoli intensi in produzioni come Unbelievable, Dopesick, Booksmart e Apple Cider Vinegar.

Spoiler dal gioco The Last of Us Part II

Nel gioco, Abby riesce a trovare Joel e lo uccide brutalmente all’inizio della storia, davanti a Ellie. Questo evento è il motore di tutta la narrazione successiva. Ellie, devastata, parte per un viaggio sanguinoso per vendicarlo, ma la storia ci mostra anche il percorso umano di Abby, i suoi legami con il gruppo WLF (Washington Liberation Front), il suo rapporto con Lev, e le conseguenze della spirale di vendetta. Alla fine, dopo numerosi scontri e perdite da entrambe le parti, Ellie riesce ad avere Abby tra le mani, ma sceglie di risparmiarla, rompendo il ciclo dell’odio e lasciando andare la vendetta. Abby, ormai emaciata e spezzata, parte con Lev verso un nuovo inizio.