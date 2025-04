Scopriamo la storia di Dina in The Last of Us 2 stagione: chi è, che rapporto ha con Ellie e spoiler dal videogioco

La storia di Dina in The Last of Us 2

Con l’arrivo dell’attesissimo episodio 1 della seconda stagione di The Last of Us su Sky, i fan della serie hanno finalmente conosciuto Dina, uno dei personaggi più importanti introdotti in questa nuova fase della storia del videogioco.

Dina è il nuovo interesse amoroso di Ellie, e la loro relazione sarà centrale non solo nella seconda stagione, ma anche nella prossima, dato che l’adattamento seguirà fedelmente gli eventi di The Last of Us Part II. Nella serie è Isabela Merced a interpretarla.

Nel videogioco, Dina ha poco più di vent’anni, ed è quindi leggermente più grande di Ellie. Dopo aver perso entrambi i genitori da bambina, è stata cresciuta dalla sorella maggiore, Talia, anch’essa tragicamente scomparsa prima degli eventi del gioco. Dina si è stabilita a Jackson prima dell’arrivo di Joel ed Ellie, dove ha costruito la sua vita e intrecciato relazioni significative. All’inizio della seconda stagione, vediamo Dina impegnata in una relazione con Jesse, ma la connessione con Ellie è evidente sin da subito. Dopo la fine della sua relazione con Jesse, Dina inizia una storia d’amore con Ellie, che diventa rapidamente uno degli elementi chiave della stagione.

****ATTENZIONE SPOILER: DA QUI L’ARTICOLO CONTIENE SOSTANZIOSI SPOILER DAL SECONDO VIDEOGIOCO, E QUINDI SULLA STAGIONE 2 DELLA SERIE****

Nel primo episodio della stagione, durante un ballo a Jackson, Dina bacia Ellie in un momento intimo e sincero. Questo gesto dà ufficialmente inizio alla loro relazione romantica.

Dopo l’evento chiave che segna l’inizio del secondo gioco, Ellie decide di partire in cerca di vendetta. Dina, scopertasi incinta del figlio di Jesse, nonostante tutto decide di seguirla. Le due viaggiano insieme e raggiungono Seattle, dove affrontano pericoli, scoprono segreti e rafforzano il loro legame. Durante un momento di pausa, Ellie lascia Dina in un luogo sicuro per proteggerla, promettendole di tornare.

Dopo varie vicende drammatiche, tra cui un confronto con Abby che uccide Jesse, ma risparmia la vita a Dina, le due si stabiliscono in una fattoria isolata, dove Dina dà alla luce il bambino, di nome JJ, e tentano una vita serena. Tuttavia, l’ossessione di Ellie per la vendetta la spinge a lasciare tutto per cercare Abby ancora una volta, mettendo a rischio il loro futuro insieme.

Quando Ellie torna dal suo viaggio, la fattoria è vuota: Dina e JJ se ne sono andati.

Se la seconda stagione seguirà il gioco da vicino, prepariamoci a un viaggio intenso, doloroso e profondamente umano tra due personaggi che cercano amore, vendetta e speranza in un mondo distrutto.