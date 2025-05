La quinta stagione di YOU risponde a un quesito sulla morte di Love

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULLA STAGIONE 5 DI YOU

La quinta stagione di You non solo segna la conclusione della saga di Joe Goldberg, ma finalmente risolve un mistero lasciato in sospeso per anni: cosa succede alla famiglia di Love Quinn dopo la sua morte.

L’apparizione di Dottie Quinn, la madre di Love, pone fine a una delle domande più inquietanti della serie, che era stata trascurata nella quarta stagione.

Alla fine della terza stagione, Love muore in circostanze tragiche. Tuttavia ci si dimentica quasi della sua morte nella stagione successiva, poiché Joe si trasferisce a Londra per iniziare una nuova vita. La quarta stagione si concentra più altro, piuttosto che sulle conseguenze della morte di Love. Tuttavia, la quinta stagione risolve finalmente il mistero di come la sua famiglia reagisce alla morte di Love. Inoltre rivela che la madre, Dottie Quinn, sta indagando su quanto successo.

Dottie, un personaggio che aveva un ruolo importante nella seconda stagione ma era stato completamente assente nella quarta, ritorna in questa stagione. La madre di Love, pur non essendo il prototipo di madre amorevole, non poteva ignorare la morte di sua figlia e sospetta che Joe sia coinvolto.

La sua apparizione sui social media, dove esprime i suoi dubbi su Joe, segna un punto di svolta nella narrazione. Dottie, pur avendo dubbi su Joe, non aveva mai avuto un ruolo centrale nella storia fino a questo momento.

La serie, tuttavia, lascia ancora qualche rammarico: sebbene la breve apparizione di Dottie risolva un’importante questione, non esplora abbastanza le reali conseguenze della morte di Love. La figura di Love viene trattata con molta superficialità, tanto che la sua morte e la reazione della sua famiglia sono accennate, ma non approfondite .

Quindi la quinta stagione di You risolve alcune questioni in sospeso, ma la gestione della morte di Love Quinn e il ritorno di Dottie rimangono un tema poco sfruttato.