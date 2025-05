Prime Video accoglie Helluva Boss e rinnova lo spin-off di Hazbin Hotel per due nuove stagioni

Prime Video sta ampliando l’universo animato dell’inferno creato da Vivienne Medrano, portando su sua piattaforma lo spin-off di Hazbin Hotel, Helluva Boss.

La serie, che ha già riscosso un grande successo su YouTube, troverà una nuova casa in streaming, con le prime due stagioni che saranno disponibili su Prime Video a partire dall’autunno, pur continuando a essere trasmesse anche sulla piattaforma originale. Ma le novità non finiscono qui: Amazon ha ordinato due stagioni aggiuntive, che verranno presentate in anteprima esclusiva su Prime Video, prima di approdare su YouTube.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla stessa creatrice, Vivienne Medrano, che ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto da Prime Video. “Sono davvero grato a Prime Video per il suo continuo supporto al nostro lavoro su Hazbin Hotel e per aver permesso al nostro team di Spindlehorse di espandere l’Hellaverse con Helluva Boss,” ha dichiarato Medrano. “Sono entusiasta di ciò che questo significherà per l’animazione indie! È un sogno che si avvera poter raccontare queste storie, e non vedo l’ora che possiate scoprire cosa abbiamo in programma.”

La serie Helluva Boss segue le disavventure di Blitzo, un folletto infernale che gestisce un’agenzia di omicidi in un inferno caotico e comico. Le prime due stagioni, composte da 20 episodi, sono già un successo su YouTube, con ogni episodio che ha accumulato almeno 12 milioni di visualizzazioni.

Nel frattempo, Hazbin Hotel è stato accolta positivamente e la serie è già stata rinnovata per due stagioni aggiuntive.