Netflix introduce i sottotitoli solo per i dialoghi in YOU: cosa cambia

Netflix ha appena lanciato una nuova funzionalità per i sottotitoli nella quinta stagione di YOU, la popolare serie thriller psicologica. Questa nuova opzione cambia radicalmente l’esperienza di visione, e migliora l’accessibilità e la fruibilità per gli utenti che preferiscono guardare i contenuti con i sottotitoli.

A partire dalla quinta stagione di YOU, gli spettatori avranno ora la possibilità di selezionare una nuova opzione di sottotitoli che mostra solo i dialoghi parlati, eliminando gli effetti sonori come suoni di porte che sbattono o telefoni che vibrano.

Fino ad ora, per avere i sottotitoli nella lingua originale, gli utenti dovevano attivare l’opzione “Sottotitoli per non udenti e ipoudenti” (SDH/CC), che include anche segnali audio e il nome dell’oratore. Con la nuova funzionalità, i sottotitoli saranno più puliti e mirati solo ai dialoghi, rendendo l’esperienza visiva meno invasiva per chi non necessita dell’esperienza completa.

Netflix ha spiegato che questa novità è pensata per coloro che preferiscono i sottotitoli ma non hanno problemi di udito, rispondendo così a una crescente richiesta di personalizzazione. Infatti, oltre il 50% degli americani afferma di guardare la TV con i sottotitoli attivati, e Netflix ha voluto soddisfare questa preferenza senza aggiungere distrazioni o informazioni superflue.

Le due opzioni che ora saranno disponibili per gli utenti sono:

Inglese : che fornisce solo i dialoghi parlati.

: che fornisce solo i dialoghi parlati. Inglese (CC): che include anche segnali audio come [musica drammatica] e [rumore di passi].

Questa nuova funzionalità non è limitata a YOU, ma si estenderà a tutti i contenuti originali Netflix, tra cui titoli molto attesi come Ginny & Georgia e Squid Game nelle prossime stagioni. Inoltre, gli utenti potranno anche personalizzare ulteriormente l’aspetto dei sottotitoli, modificando il carattere, la dimensione, l’ombra e il colore di sfondo, per una visione ancora più comoda e personalizzata.