Jenna Ortega sarebbe dovuta tornare per le stagioni 4 e 5 di You ma le riprese di Mercoledì non l’hanno permesso

Jenna Ortega e il suo ritorno in You

Nei piani degli sceneggiatori di You c’era la volontà di riportare Jenna Ortega nella serie per il gran finale. Come molti di voi ricorderanno l’attrice è apparsa nella seconda stagione dello show. Suo il ruolo di Ellie Alves, sorella di Delilah che viveva nello stesso condominio in cui ha vissuto per un po’ di tempo Joe.

Il suo personaggio è uscito di scena al termine della seconda annata e, da quel momento, non è più riapparso. Di lei sappiamo però che vive in Florida e che Joe continua a mandarle soldi per aiutarla a vivere. Negli anni successivi Ortega ha poi trovato la sua nuova “casa” in Mercoledì. La prima stagione dello show ha avuto un successo mondiale senza precedenti.

Qualche giorno fa è stato annunciato che l’attesissima seconda stagione arriverà su Netflix suddivisa in due parti: i primi quattro episodi dal 6 agosto e i restanti quattro dal 3 settembre. Proprio l’impegno contestuale con lo show è stato un impedimento oggettivo al ritorno di Jenna Ortega in You.

In un’intervista rilasciata a Business Insider gli showrunner Michael Foley e Justin W. Lo hanno dichiarato che, se gli impegni dell’attrice lo avessero permesso, avrebbero voluto avere Ellie come collaboratrice degli investigatori Phoenix e Dominique.

“Sono sicuro che quando abbiamo messo insieme le cose abbiamo pensato che forse avremmo potuto farlo funzionare, ma non ci siamo riusciti“, ha spiegato Foley.

“Si potrebbe fare un’argomentazione a favore di Joe, perché lui le è stato vicino in un momento molto difficile della sua vita – ha aggiunto Lo – Ma si potrebbe anche dire che Ellie è molto intelligente e probabilmente sa che lui ha qualcosa a che fare con la morte di sua sorella, anche se si tratta di Amore. Quindi si sarebbe potuta mettere contro di lui“.