Cominciano a venire rilasciate le primissime anticipazioni sulla trama del reboot di Buffy l’ammazzavampiri. Ecco che cosa sappiamo sul ruolo di Sarah Michelle Gellar e sulla nuova Cacciatrice.

I dettagli sul reboot di Buffy l’ammazzavampiri

L’annuncio della realizzazione della serie reboot su Buffy l’ammazzavampiri ha entusiasmato tutti i fan in giro per il mondo. Purtroppo dovremo aspettare ancora diverso tempo per poter vederla in TV o su qualche piattaforma di streaming, come ha dichiarato la stessa Sarah Michelle Gellar.

Tuttavia, grazie al sito TVLine, siamo in grado di fornirvi le prime anticipazioni sulla trama e sul cast. Se per ogni generazione nasce una nuova Cacciatrice, possiamo stare certi che Buffy non sarà effettivamente la protagonista effettiva dello show. Si suppone, infatti, che avrà un ruolo di guest star ricorrente, lasciando il posto alle nuove leve.

LEGGI ANCHE: Un indizio nel trailer de I Fantastici 4 spiegherebbe come entreranno a far parte dell’universo degli Avengers

Stando ai rumor, infatti, Buffy l’ammazzavampiri sembra essere più inclinato verso Willow. Inoltre alcune informazioni, che potrebbero ancora cambiare in corso d’opera, affermano che la protagonista sarà una ragazza di 16 anni di nome Nova, molto intelligente e solitaria.

Non potranno di certo mancare i compagni d’avventura che nella serie originale sono stati Xander e Willow. In questo caso troveremo Hugo, un ricco nerd, e Gracie, una giovane esperta di vampiri e allieva di Buffy. Nel momento in stiamo scrivendo questo articolo i casting stanno venendo effettuati per cercare proprio questi personaggi.

Ad oggi non abbiamo ulteriori informazioni e tutto ciò che possiamo fare è aspettare che escono i nomi degli attori. Tutti i fan sperano che il processo porti alla conferma definitiva della serie TV da parte della casa di produzione. Nel mentre, vi invitiamo a continuare a seguirci per non perdervi tante altre news.