In queste ore si è parlato di un dettaglio che potrebbe spiegare come i Fantastici 4 entreranno nell’universo degli Avengers

Un piccolo dettaglio nel trailer de I Fantastici 4, nuovo film Marvel di prossima uscita, avrebbe rivelato come i protagonisti entreranno nell’universo degli Avengers.

L’indizio sul futuro de I Fantastici 4

Nelle sale italiane il nuovo film su I Fantastici 4 arriverà il 25 luglio 2025, quindi manca davvero poco nonostante sembri molto distante l’estate. Proprio per tale ragione stanno cominciando a uscire fuori alcune speculazioni in merito al destino dei personaggi della pellicola.

Il film vedrà come protagonisti Pedro Pascal (Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Donna Invisibile), Joseph Quinn (Torcia Umana) ed Ebon Moss-Bachrach (la Cosa). Come riporta anche il sito The Direct, è noto che la storia narrata sarà ambientata in un universo separato rispetto a quello principale dove abitano gli Avengers.

LEGGI ANCHE Debra Messing rivela qual è l’unica condizione per la quale potrebbe esserci un nuovo reboot di Will e Grace

Di conseguenza, i fan si stanno chiedendo come i due gruppi di eroi si incontreranno in futuro, considerando che i Fantastici 4 dovrebbero apparire in Doomsday e Secret War. Un piccolo indizio potrebbe essere stato rilasciato all’interno del trailer. Al secondo 39, infatti, possiamo vedere Reed Richards davanti a una lavagna mentre lavora.

Alle sue spalle è presente il disegno di quello che sembra un Ponte di Einstein-Rosen, più comunemente chiamato tunnel spaziotemporale. Ciò significa che in futuro potrebbero viaggiare all’interno di esso per entrare nel mondo degli Avengers. A incentivare la teoria del web anche il fatto che ci sia proprio scritto “un altro universo“.

Ad oggi non sappiamo ancora con esattezza che cosa accadrà e come avverrà questo ipotetico viaggio, sempre se le ipotesi si riveleranno corrette. Per quanto riguarda il motivo, si suppone che Galactus (il divoratore di pianeti) riuscirà nel suo intento e i protagonisti saranno costretti ad abbandonare la proprio casa. Solo guardando il film al cinema sapremo la verità.