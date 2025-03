Mare Fuori 5, chi ha lasciato la serie

Anche Mare Fuori 5 è stato ricco di addii. Sono state caricate su RaiPlay lo scorso 26 marzo le ultime sei puntate della quinta stagione della serie.

Come da un po’ di tempo a questa parte ogni annata termina con l’uscita di scena di diversi protagonisti. Abbiamo fatto una lista di chi ci ha lasciato per sempre, di chi ha abbandonato l’IPM e di chi, secondo la nostra opinione, non tornerà in futuro.

Da questo momento in poi il pezzo conterrà degli spoiler sugli episodi finali della quinta stagione. Se non avete ancora finito di guardarli, vi consigliamo di non proseguire con la lettura.

Addio a Cardiotrap

Domenico Cuomo in Mare Fuori 5

Termina con la quinta stagione l’avventura di Cardiotrap in Mare Fuori.

Gianni è finalmente libero di lasciare l’IPM e di inseguire il suo sogno nel mondo della musica.

Deciderà pertanto di iscriversi al conservatorio e di iniziare a studiare seriamente. Qui avrà un incontro fortuito con Gigi D’Alessio, che regala un cameo speciale ai fan della serie, che lo sprona a non mollare.

Nelle scorse ore è arrivato anche il saluto alla serie da parte di Domenico Cuomo, interprete del personaggio. “Il bene che facciamo ci ritorna sempre“, scrive l’attore nella didascalia che accompagna un carosello di immagini.