Mare Fuori 5, il cameo famoso

C’è anche il cameo di un famosissimo cantante in Mare Fuori 5. Sono state rilasciate dopo la mezzanotte del 26 marzo le ultime sei puntate della quinta stagione del prison drama di Rai Due.

I primi sei episodi, caricati su RaiPlay, hanno superato i 35 milioni di stream, con oltre 14 milioni di ore viste. Si tratta dell’ennesimo record ottenuto dallo show, che stabilisce numeri mai ottenuti prima nello stesso arco di tempo sulla piattaforma di streaming.

C’era pertanto molta attesa per la seconda metà della quinta stagione, che ha regalato ai fan diversi colpi di scena. E da questo momento in poi potresti trovare degli spoiler. Parleremo infatti di cose accadute nel corso delle ultime puntate della quinta stagione. Proprio per questa ragione se non hai ancora terminato la visione, ti consigliamo di non proseguire con la lettura.

Mare Fuori 5 segna l’uscita di scena di Cardiotrap. Nonostante i milanesi gli abbiano rotto il braccio non permettendogli di prendere parte a un talent musical, il ragazzo continua a perseguire il suo sogno. Uscito dall’IPM arriva in conservatorio, dove fa un incontro con un famosissimo cantante.

Gigi D’Alessio in Mare Fuori 5

Si tratta di Gigi D’Alessio, che regala ai fan di Mare Fuori una performance al piano in questo speciale cameo. Il cantautore infonde fiducia a Gianni e lo convince a non mollare. Un degno finale per uno dei personaggi più amati dello show.

Pochi minuti fa Domenico Cuomo, interprete di Cardiotrap sin dalla primissima puntata, ha condiviso alcuni scatti del suo percorso nella serie. “Il bene che facciamo ci ritorna sempre“, scrive l’attore in quello che sembra essere il suo messaggio di addio (definitivo?) al suo alter ego.