Joe Manganiello, che interpreta Crocodile in One Piece 2, ha parlato del suo personaggio e delle differenze con l’anime

Joe Manganiello è entrato nel cast di One Piece 2 e interpreterà il villain Crocodile. In una recente intervista, l’attore ha parlato del suo ruolo e di quali sono le maggiori differenze con l’anime.

Le indiscrezioni su Crocodile in One Piece 2

La data di uscita di One Piece 2 non è ancora stata fissata ma ormai non manca molto al rilascio su Netflix perché entro il prossimo anno dovrebbe apparire sulla piattaforma. Per tale ragione, stanno cominciando a venire rilasciate sempre più indiscrezioni in merito alle nuove puntate.

A parlare di recente è stato Joe Manganiello, che nei prossimi episodi vestirà i panni dell’iconico Crocodile. Parlando con Parade, l’attore ha rivelato che nella seconda stagione il suo personaggio avrà delle differenze rispetto a ciò che si è visto nell’anime e, soprattutto, verranno spiegati dettagli mai approfonditi nemmeno dal manga:

“Adoro che ci siano così tante cose buttate nel mix. Mi manca un braccio. E anche per altri personaggi è la stessa cosa, hanno motivazioni comuni sul perché non hanno più gli arti.

E quindi ho pensato a come l’ho perso io. Nei manga o nell’anima alcune cose non sono mai state spiegate. Ho parlato con Oda di ciò che mi è successo, come ho perso il braccio, della mia nuova professione come proprietario di casinò e mafioso invece del pirata, e del frutto del diavolo”.

In sostanza, in One Piece 2 il personaggio di Joe Manganiello non sarà bidimensionale ma tridimensionale. Crocodile avrà una solida storia relativa al proprio passato e tutto ciò inciderà su ciò che è diventato oggi. Infine ha aggiunto:

“Tutto questo sempre nel rispetto dei fan e dei numerosi episodi dell’anime giapponese. È stato davvero divertente e spero di farli felici anche con la mia performance”.

Voi che cosa vi aspettate dalla seconda stagione di One Piece?