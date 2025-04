Kristen Stewart si è sposata

Fiori d’arancio nel giorno di Pasqua per Kristen Stewart e la compagna Dylan Meyer. A riportare la notizia è stato TMZ, che ha riportato in anteprima assoluta la notizia e ha anche pubblicato alcuni scatti dell’occasione.

Le due si sono unite in matrimonio dopo essersi recate in tribunale per ottenere la licenza di matrimonio. Kristen e Dylan avrebbero poi detto sì in una cerimonia privata tenuta nella loro casa di Los Angeles in presenza di parenti e amici stretti.

Tra gli invitati c’erano anche Ashley Benson, popolare per aver interpretato il ruolo di Hanna Marin in Pretty Little Liars, e il marito Brandon Davis. TMZ ha anche interrogato le due novelle spose per un commento sulla notizia ma invano.

Stewart è nota al grande pubblico per essere stata Bella Swan nella saga di Twilight al cinema. Proprio sul set della pentalogia ispirata ai romanzi di Stephenie Meyer Kristen ha conosciuto Robert Pattinson, con cui ha fatto coppia fissa per diversi anni.

Qualche anno dopo l’attrice fece coming out e ammise pubblicamente la propria bisessualità. “Non sei confusa se sei bisessuale. Non è affatto confusione. Per me è l’esatto contrario“, ha dichiarato. Dal 2016 al 2018 Kristen Stewart ha avuto una relazione con la modella Stella Maxwell.

Nel 2019 è iniziata la sua frequentazione con Dylan Meyer, sceneggiatrice e produttrice cinematografica. Due anni dopo le due annunciarono pubblicamente il proprio fidanzamento ufficiale. Kristen aveva parlato delle nozze nel corso di un’intervista rilasciata al Late Show di Stephen Colbert nel 2022.

“Potremmo andare a farlo questo fine settimana, non so, e poi uscire con tutti dopo. Voglio solo farlo. Non sono brava a pianificare. Non riesco neanche a fare programmi per la cena“, dichiarò l’attrice.