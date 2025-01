In queste ore è stato annunciato che Patrick Dempsey non tornerà a recitare in Scream 7. Ecco il motivo e chi lo sostituirà

Adesso possiamo dire ufficialmente che Patrick Dempsey non riprenderà il suo ruolo in Scream 7 accanto a Neve Campbell. Ecco il motivo e chi lo sostituirà.

Patrick Dempsey non sarà in Scream 7

I fan ci avevano a lungo sperato, ma la scorsa notte è stato reso ufficiale il fatto che Patrick Dempsey non tornerà in Scream 7. I più affezionati alla saga horror, infatti, si ricorderanno che l’attore ha preso parte al terzo capitolo nei panni del detective Mark Kincaid.

Come sappiamo grazie ad alcune informazioni rivelate nel sesto film, in cui l’attrice storica non era presente a causa di disaccordi di stato economico con la produzione, Sydney si trovava in un posto sicuro con Mark e i loro figli. Da questa frase avevamo quindi scoperto che la protagonista si era sposata presumibilmente con il poliziotto mettendo su famiglia, lasciandosi alle spalle Ghostface.

Tuttavia, a quanto pare, le cose stanno per cambiare anche se non sappiamo in che modo. Al momento non abbiamo idea di cosa accadrà in Scream 7 ma la cosa certa è che Sydney Prescott avrà un nuovo marito, ovvero Mark Evans interpretato da Joel McHale (Community).

Avendo due cognomi diversi si presume che saranno anche due persone del tutto diverse e quindi si esclude l’opzione di un recasting. Ma lo scopriremo più avanti. Bisogna però sottolineare che Gale, quando dà la notizia ai ragazzi, non specifica ovviamente il cognome di Mark, di conseguenza questo potrebbe essere l’spediente usato per dare un senso alla storia.

Ma perché Patrick Dempsey non torna in Scream 7? Come riporta Entertainment Weekly, che ha contattato i rappresentati di Spyglass e dell’attore stesso, “sembra che queste negoziazioni non abbiamo mai trovato una base solida“. Non ci resta, quindi, che attendere per capire in che direzione andrà la trama.