Una donna francese è stata truffata da una persona che ha finto di essere Brad Pitt in persona, iniziando con lei una relazione virtuale e chiedendole soldi. Ecco la reazione dell’attore.

La reazione di Brad Pitt

Una donna francese di 53 anni è stata vittima di una truffa da parte di qualcuno che si è finto Brad Pitt. Il tutto ha avuto inizio nel momento in cui Anne, che lavora come decoratrice d’interni, si trovava con la famiglia sulle Alpi francesi in vacanza.

Qui ha scaricato Instagram e ha pubblicato alcune foto, ed è proprio a questo punto che è stata contattata da una persona che si è finta la madre dell’attore hollywoodiano. Il truffatore le ha scritto che il figlio aveva bisogno di una persona come lei, per poi iniziare a ricevere foto create con l’intelligenza artificiale.

La relazione virtuale con questo finto Brad Pitt è andata avanti per un po’ di tempo, fino a quando il profilo fake ha iniziato a chiederle dei soldi. Il criminale, sempre fingendo, sosteneva di aver bisogno di un milione di dollari per un trapianto di rene.

Ma perché una celebrità come lui non poteva permetterselo? La scusa è stata che tutti i suoi conti bancari erano stati congelati a causa del divorzio con Angelina Jolie. Per tale ragione Anne, che all’epoca stava divorziando dal marito, gli ha dato tutti i soldi ottenuti dagli avvocati: una cifra pari a oltre 800mila dollari.

In queste ore la notizia ha fatto il giro del mondo e Brad Pitt, tramite un portavoce, ha commentato la situazione. Queste le parole riportate anche da Variety:

“È tremendo che i truffatori approfittino del forte legame tra le celebrità e i fan. Si tratta di un importante promemoria! Non rispondete ai messaggi online non richiesti, soprattutto se arrivano da attori che non hanno alcun social”.

Tuttavia, non si tratta della prima truffa che usa l’immagine di Brad Pitt. Lo scorso anno, in Spagna, due persone hanno estorto 325mila euro a due donne.