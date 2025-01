In queste ultime ore è stata diffusa la notizia della morte di David Lynch, regista della nota serie TV Twin Peaks e non solo

Nelle ultime ore è stato annunciato che David Lynch, amato regista in tutto il mondo, è morto all’età di 78 anni.

David Lynch è morto

David Lynch, regista nato nel gennaio del 1946, ha avuto una carriera costellata di successi e soddisfazioni personali. Nel corso della sua esistenza, infatti, ha dato vita a una serie TV che è entrata nella storia e ha gettato le fondamenta della serialità come la conosciamo oggi.

Stiamo ovviamente parlando de I segreti di Twin Peaks, il quale nel 2017 ha avuto un revival intitolato Twin Peaks – Il ritorno. Il regista, però è stato ovviamente molto attivo nel mondo del cinema con pellicole acclamate dal pubblico e dalla critica. Possiamo, per esempio, citare The Elephant Man, Velluto Blu, Cuore selvaggio e Mulholland Drive.

David Lynch, grazie alla sua visione dell’arte cinematografica, ha vinto ed è stato candidato a numerosi premi. Ricordiamo che gli è stato consegnato un Oscar onorario nel 2020 ma più volte ha ricevuto delle nomination anche ai Golden Globe per le pellicole citate poc’anzi.

Come dicevamo però Lynch ci ha lasciati in queste ultime ore dopo aver rivelato, nel 2024, di avere un enfisema polmonare dovuto al suo vizio legato al fumo. La morte l’ha annunciata la famiglia tramite un post su Facebook:

“Con immenso dolore noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa di un uomo e un artista, David Lynch. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento.

C’è un grande vuoto nel mondo adesso che non è più con noi. Ma, come direbbe lui: ‘Tieni gli occhi sulla ciambella e non sul buco’. È una bellissima giornata con un sole splendente e un cielo blu infinito”.

Il regista lascia la moglie Emily Stofle, con la quale era convolato a nozze nel 2009, e i figli Jennifer, Austin, Riley e Lula.