Stando ad alcune indiscrezioni, Netflix pare che abbia rivelato in anteprima il destino di uno dei personaggi principali in Stranger Things 5. Ecco di chi si tratta e cosa succederà.

Il rumor su Stranger Things 5

Stranger Things 5 verrà rilasciato da Netflix nel corso del 2025 e tutto quello che dobbiamo fare adesso è aspettare che il servizio di streaming annunci la data di uscita ufficiale. Nel mentre, però, stanno trapelando vari rumor sulla nuova stagione.

Tra questi, per esempio, possiamo citare quelli che riferiscono che Vecna si aggirerà sulla Terra nella sua forma umana e avrà dei contatti con Will. Stando a una presunta conversazione trapelata, infatti, pare abbia dei piani molto importanti per il ragazzino.

Qualche settimana fa, inoltre, alcune foto dal set avevano fatto ipotizzare che il destino di Lucas fosse stato svelato. Caleb McLaughlin e il suo stuntman erano stati avvistati con addosso una tuta mimetica tipica dei militari. In queste ore, però, sarebbero arrivati delle informazioni anche sulla sorte di un altro personaggio principale.

Secondo quanto riporta anche The Direct, Netflix ha rilasciato il comunicato stampa che rivela alcuni dettagli su Stranger Things 5 e i nomi dei 21 componenti del cast principale. Tra questi notiamo anche il nome di Sadie Sink, che nella serie TV interpreta il ruolo di Max. Negli episodi precedenti l’abbiamo vista in coma dopo che Undici l’ha salvata da Vecna e per tale ragione molti spettatori non sapevano che fine avrebbe fatto.

Stando a questa informazione, tuttavia, pare che Max avrà un ruolo ancora centrale nelle prossime puntate. Non ci resta che aspettare per capire meglio cosa succederà e come i nostri eroi riusciranno (se ce la faranno) a sconfiggere Vecna una volta per tutte.