I capelli di Matthew Broome in My Fault: London sono veri o indossa una parrucca? La make-up artist svela la verità

La voce su Matthew Broome

C’è un rumor che gira sul web su Matthew Broome e che ha scomodato persino la make-up artist di My Fault: London. L’attore è il protagonista della versione britannica di È colpa mia. Dallo scorso 13 febbraio è approdato su Prime Video con una nuova storia legata all’universo creato da Mercedes Ron.

In pochi giorni il suo Nick è riuscito nell’impresa di accogliere l’eredità scomoda di Gabriel Guevara. La nuova versione della sua storia d’amore con Noah (interpretata da Asha Banks) ha catturato l’attenzione dei fan, che adesso chiedono a gran voce la produzione di altri due sequel per completare la trilogia.

Nelle ultime ore però sul web si è diffuso un altro rumor che riguarda Broome. Sono apparse su internet alcune foto che ritraggono Matthew mentre indossa una vistosa fascia in sala trucco. In molti hanno però pensato che si trattasse di una cuffia che si mette prima di inserire una parrucca.

Quei ricci con tanto di meche bionde che vediamo in My Fault: London non sono i veri capelli di Matthew Broome? L’attore indossa una parrucca nella pellicola? A intervenire sulla vicenda è stata la make-up artist del progetto, Gemma Hoff, attraverso il suo profilo Instagram.

Quest’ultima ha pubblicato un video dal dietro le quinte che mostra il trucco di preparazione utilizzato per trasformare Matthew in Nick. Tatuaggi aggiunti al momento ed escoriazioni create sul volto e sul corpo per raccontare una delle tante battaglie che hanno coinvolto il ragazzo.

Qualche fan ha chiesto alla MUA se il trucco comprendesse anche dei capelli finti. “Non è una parrucca, abbiamo evidenziato e acconciato i suoi stessi capelli. Grazie per averlo chiesto“, chiarisce in maniera definitiva Hoff.

Leggi anche:

La teoria secondo cui Broome indossasse una parrucca per il suo imminente impegno con la seconda stagione di The Buccaneers pertanto è stata smentita.