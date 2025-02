Drew Starkey con Anya Taylor-Joy

C’è un nuovo impegno in arrivo per Drew Starkey. L’attore ha raggiunto la popolarità da qualche anno grazie al ruolo di Rafe Cameron in Outer Banks. La serie Netflix tornerà presto con una quinta e ultima stagione, che chiuderà (in maniera definitiva?) le avventure dei Pogues.

Lo scorso anno Starkey ha trovato la sua personale consacrazione grazie a Queer. La pellicola diretta da Luca Guadagnino è stata presentata all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo. Sebbene in Italia dovremo attendere aprile per ammirare il risultato finale, Drew ha ricevuto recensioni positive per la sua interpretazione di Eugene Allerton.

Ora per l’attore è in arrivo un nuovo importante progetto. Come riportato da Deadline infatti Starkey è entrato a far parte del cast di Lucky, nuova miniserie AppleTV+ prodotta da Anya Taylor-Joy e Reese Witherspoon. Al fianco dell’interprete di Outer Banks troviamo anche Annette Bening, Aunjanue Ellis-Taylor e Timothy Olyphant oltre che la stessa Taylor-Joy, che sarà protagonista assoluta.

Ispirato all’omonimo romanzo scritto da Marissa Stapley Lucky vede al centro della scena una giovane donna che si è lasciata alle spalle la vita criminale in cui è cresciuta. Quest’ultima dovrà abbracciare, per un’ultima volta, il suo lato più oscuro al fine disperato di fuggire una volta per tutte dal suo passato.

Drew Starkey interpreterà il ruolo di Cary, il marito di Lucky. Al momento non si conosce una data ufficiale di inizio riprese del nuovo progetto. Allo stesso modo non sappiamo quando la serie vedrà la luce e sarà pertanto disponibile su AppleTV+.

Quel che è certo invece è che a brevissimo Starkey tornerà sul set di Outer Banks. Le riprese della quinta stagione inizieranno infatti la prossima primavera con la messa in onda delle ultime puntate prevista per il 2026.