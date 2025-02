Meghan Markle tornerà a recitare in occasione dello spin off di Suits, serie TV nella quale ha recitato poco prima di sposarsi con il Principe Harry? Le parole del creatore.

Meghan Markle torna in Suits?

Suits è stata una serie molto amata andata in onda, negli Stati Uniti, dal 2011 al 2019 per ben nove stagioni. All’interno del cast abbiamo visto come protagonisti Gabriel Macht e Patrick J. Adams, rispettivamente nei ruoli di Harvey Specter e Michael Ross. Non tutti forse però sanno che anche Meghan Markle ha recitato come personaggio principale fino alla settima stagione.

Questo perché, dopo che la storia d’amore con il Principe Harry si è fatta più seria’ ha abbandonato il suo ruolo. La sua uscita di scena coincide anche con quella del personaggio di Adams, in quanto nella finzione si sposano e si trasferiscono a vivere e a lavorare a Seattle.

Nel corso degli anni l’abbiamo vista prendere parte ad alcuni progetti per Netflix nei panni di se stessa. Possiamo citare, per esempio, Harry & Meghan o il recente With Love, Meghan. Tutti, però, si domandano che Meghan Markle tornerà nello spin off di Suits ambientato a Los Angeles.

A rispondere alla domanda dei fan è stato il creatore Aaron Korsh su Twitter, come riporta anche il sito Decider. “Bisogna vedere, io sono aperto alla possibilità“, ha affermato lasciando una porta aperta per il futuro. Per adesso, però, pare che non ci sarà la possibilità di ritrovare il personaggio della moglie del Principe Harry nello show.

Tra gli attori storici farà la sua apparizione Gabriel Macht come Harvey ma probabilmente soltanto nella prima puntata. Nel caso in cui le cose dovessero cambiare e ci dovessero essere degli sviluppi in merito vi terremo informati.