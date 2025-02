Beyond Due anime, Elliot Page produrrà la serie TV ispirata al videogioco

Nel pieno del trend delle serie TV basate sui videogiochi, grazie al successo di titoli come The Last of Us e Fallout, un’altra celebre avventura interattiva sta per ricevere il proprio adattamento televisivo. Si tratta di Beyond Due anime, il thriller soprannaturale sviluppato da Quantic Dream e pubblicato da Sony Computer Entertainment, che vedrà una nuova incarnazione grazie a Pageboy Productions, la casa di produzione fondata da Elliot Page.

Pageboy Productions ha acquisito i diritti per sviluppare la serie direttamente da Quantic Dream SAS. L’obiettivo è di portare sul piccolo schermo la storia di Jodie Holmes, interpretata nel videogioco da Elliot Page, affiancato dal leggendario Willem Dafoe. La trama segue la vita di Jodie, una giovane donna dotata di straordinarie capacità soprannaturali, legata a un’entità misteriosa di nome Aiden. Attraverso il racconto non lineare tipico del gioco, la serie esplorerà la sua lotta contro cospirazioni governative, minacce ultraterrene e il suo viaggio per scoprire la vera natura dei suoi poteri.

L’adattamento di Beyond Due anime a serie TV è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, ma si prevede che manterrà lo spirito cinematografico del gioco. Questo nel 2013 venne presentato al Tribeca Film Festival, segnando solo la seconda volta nella storia in cui un videogioco ricevette tale onore.

“Filmare il gioco è stata una delle esperienze più impegnative e gratificanti della mia carriera“, ha dichiarato Page. “La ricchezza narrativa e la profondità emotiva della storia ci offrono una base fantastica. Vogliamo creare una visione unica dei personaggi e dei loro viaggi, che possa risuonare sia con i fan del gioco che con i nuovi spettatori”.

David Cage, creatore del gioco e regista di Quantic Dream, ha espresso entusiasmo per il coinvolgimento di Page: “Sono rimasto sbalordito dalla sua interpretazione nel gioco. Non riesco a immaginare nessun altro in grado di raccontare questa storia con la stessa passione. Beyond: Two Souls ha significato molto per milioni di giocatori in tutto il mondo. Sono certo che Elliot saprà trasformarlo in qualcosa di veramente speciale per la televisione”.

A oggi non ci sono informazioni sulla data di uscita, il casting e dove potremo vedere la serie TV di Beyond Due anime. Non appena ci saranno ulteriori dettagli, vi aggiorneremo.