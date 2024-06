News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 30 Maggio 2024

Maxton Hall

Prime Video ha pubblicato sui suoi canali social il primo provino di coppia di Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten per Maxton Hall

Il primo incontro del cast di Maxton Hall

La chimica tra i due protagonisti di Maxton Hall era evidente già dal primissimo incontro on screen. La serie di Prime Video è stata, senz’ombra di dubbio, una delle novità più interessanti di questa primavera. Il teen drama tedesco con protagonisti Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten ha infranto ogni record di visualizzazioni.

Come segnalato qualche giorno fa da Deadline, si è trattato del miglior esordio di sempre per un prodotto internazionale targato Prime Video. Un risultato sorprendente che ha convinto i capi alti del network a rinnovare immediatamente lo show per una seconda stagione.

Ritroveremo pertanto James e Ruby dal punto in cui è terminata la prima annata. Il giovane Beaufort vive un momento di forte crisi dopo aver scoperto che la madre è morta a causa di un infarto. Riuscirà Ruby a dargli il conforto di cui ha bisogno per andare avanti?

Intanto poche ore fa il profilo tedesco di Prime Video ha fatto un enorme regalo ai tanti fan di Maxton Hall. Il canale ha infatti pubblicato il video del primo provino fatto a favor di camera di Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten. In queste immagini, che vi mostriamo qui di seguito, i due attori non erano ancora stati selezionati ufficialmente come James e Ruby.

Queste immagini hanno però convinto l’ufficio casting a selezionare proprio loro due come i protagonisti di questa nuova avventura. Il video in questione è stato assalito dai commenti dei fan, entusiasti di vedere Damian e Harriet insieme.

“La chimica è chimica e ora sono in coma. Sono così carini“, scrive qualcuno nei commenti. “Il casting director ha mangiato e non ha lasciato briciole“, aggiunge qualcun altro. C’è ora molta attesa per le riprese della seconda stagione della serie.

Sebbene il rinnovo sia stato annunciato dopo pochi giorni dalla messa in onda della prima annata, non ci sono al momento notizie su quando inizierà la produzione dei nuovi episodi.