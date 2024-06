Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 30 Maggio 2024

Finite le riprese di A Simple Favor 2

Sono terminate le riprese del secondo capitolo di A Simple Favor. Il giallo del 2018, con protagoniste Blake Lively e Anna Kendrick, tornerà molto presto con un nuovo film. Le riprese di questa seconda pellicola sono avvenute completamente in Italia.

Nel suo anno di uscita la prima parte ebbe un discreto successo di pubblico. Costato circa 20 milioni di dollari, riuscì a superare i 100 milioni di incasso nel solo botteghino americano. Protagonista della pellicola era Stephanie (interpretata dallla Kendrick), una mamma vlogger che cerca di capire perché e come la sua migliore amica Emily (interpretata dalla Lively) sia scomparsa.

Durante questa ricerca la donna scopre che la sua amica non è esattamente chi diceva di essere. Lo scorso gennaio l’annuncio, quasi inaspettato. A distanza di ben 6 anni dal primo film è in cantiere la produzione di un nuovo capitolo.

Le riprese sono iniziate lo scorso aprile in Italia e, tra i protagonisti, troviamo diversi volti noti del piccolo e grande schermo del nostro paese. Nel cast c’è infatti Michele Morrone, attore che ha raggiunto la fama internazionale grazie alla saga erotica 365 giorni. In una foto rubata dal set vediamo Morrone sposare Blake a Capri.

Troviamo poi anche Elena Sofia Ricci, volto noto della fiction italiana. Proprio poche ore fa la produzione di A Simple Favor 2 è giunta a conclusione. E come ogni fine lavori che si rispetti, c’è stata una festa al termine delle riprese con tutti i protagonisti.

La Ricci ha pubblicato sul suo profilo diversi scatti dall’evento. L’attrice ha prima postato una foto con Anna Kendrick e altri membri della produzione durante il taglio della torta.

Successivamente ha poi condiviso con i suoi seguaci questi selfie in compagnia proprio di Blake Lively. “È stato un viaggio bellissimo! Grazie!“, ha scritto Elena Sofia come didascalia che accompagna le foto in compagnia della storica protagonista di Gossip Girl.