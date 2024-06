News e anticipazioni

Martina Pedretti | 30 Maggio 2024

Love Sucks è la nuova serie con Damian Hardung dopo Maxton Hall

Anche settimane dopo il lancio di Maxton Hall, Damian Hardung continua a essere al centro dell’attenzione globale dei fan delle serie TV. Il suo James Beaufort nella serie di Prime Video ha conquistato tanti cuori, e continuerà a farlo nella seconda stagione, in arrivo prossimamente. Intanto però lo vedremo nei panni di un vampiro nella serie Love Sucks.

La trama di Love Sucks segue la storia di Zelda, una ragazza che ha ereditato dal padre le sue abilità nella boxe e si allena duramente per mantenere l’onore della famiglia sul ring. Un giorno, incontra Ben, un vampiro, e tra loro scatta immediatamente una forte connessione.

Il nuovo progetto dell’attore è una produzione tedesca di Studio Zentral, che sarà trasmessa dall’emittente locale ZDF. Infatti per il momento non sappiamo dove sarà disponibile in streaming in l’Italia. Visto il successo di Maxton Hall e dell’attore ci aspettiamo che qualche piattaforma di streaming ne acquisisca i diritti per la distribuzione internazionale.

Quando potremo vedere questa nuova serie? Il creatore Marc O. Seng aveva svelato che Love Sucks sarebbe uscita in anteprima il 1° luglio al Festival internazionale del cinema di Monaco. Tuttavia, le cose sono cambiate, e come ha svelato lo stesso Damian Hardung pubblicando il trailer sui suoi social, la serie uscirà questo autunno, tra settembre e novembre.

Con Damian Hardung nel ruolo di Ben, nel cast della serie troviamo anche l’attrice Havana Joy Josephine Braun, che interpreta la co-protagonista Zelda. A loro si aggiungono anche Rick Okon, Anne Ratte-Polle, Stipe Erceg, Dennis Scheuermann e Arne-Carlos Böttcher.

Di seguito trovate il trailer che ci mostra alcune delle premesse di questa nuova serie TV:

Quando scopriremo se ci sarà modo di guardare Love Sucks anche in Italia, vi aggiorneremo. Incrociamo le dita!