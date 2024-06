News e anticipazioni

Leila Sirianni | 30 Maggio 2024

In Bridgerton 3 una scena con Eloise non era inizialmente prevista

Non solo Luke Newton si è rivelato un abile improvvisatore, ma anche Claudia Jessie, interprete di Eloise, non è stata da meno nella stagione 3 di Bridgerton.

Una scena esilarante, in pieno stile del personaggio, a quanto pare non era in origine nella sceneggiatura. A rivelarlo casualmente è stato l’attore che interpreta Lord John Stirling, l’interesse amoroso di Francesca.

Insieme a Hannah Dodd, Victor Alli ha preso parte ad un video per Netflix, in cui dovevano commentare alcuni momenti di Bridgerton 3. Capitatagli sott’occhio proprio la scena con Eloise, la star ha condiviso questo aneddoto.

A questo punto vi starete domandando di quale momento si tratti. Ad inizio quarto episodio, si presenta a casa Bridgerton Lord Stirling, anche se tutti sono in attesa di Lord Samadani, il pretendente scelto dalla regina per Francesca.

Il gentiluomo annuncia di essere lì per vedere una delle signorine. A quelle parole, vediamo Eloise che piano piano si toglie dal campo visivo dell’ospite e si nasconde dietro al fratello minore Gregory.

Come ben sappiamo al momento Eloise non ha nessuna intenzione di prendere marito (almeno così pare). I suoi interessi sono sempre stati altri e per ora il matrimonio sembrerebbe essere ancora l’ultimo dei suoi pensieri.

Per paura, dunque, che Lord Stirling si sia presentato a casa Bridgerton per lei, pensa bene di cercare di passare il più inosservata possibile. Come sappiamo, in realtà, Lord Stirling è interessato a Francesca. Quindi, pericolo scampato per la ragazza.

Il fatto di aver provato a nascondersi dietro a Gregory nel quarto episodio di Bridgerton 3 è stato improvvisato dall’interprete di Eloise, Claudia Jessie. È questa la scena originariamente non prevista.

Anche questo non era nel copione.

Questo il commento di Victor Alli, che potete trovare verso il minuto 7.40, quando viene mostrata ai due attori l’arrivo di Lord Stirling a casa della famiglia protagonista: