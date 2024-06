Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di venerdì 31 maggio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 31 maggio 2024.

Nella puntata precedente, delusa dal cambio di atteggiamento di Diego, Ida dovrà prendere una decisione sul suo futuro mentre Raffaele intuisce che qualcosa tra i due si è incrinato. Deciso a risollevarle il morale e farle prendere una boccata d’aria. Nunzio organizzerà una sorpresa per Diana mentre Mariella, preoccupata del rapporto tra Guido e Claudia, sembra sempre più suggestionata dalle proiezioni nefaste di Bice sul suo matrimonio.

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 31 maggio 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, Diego, determinato ad aiutare Ida a portare avanti la sua battaglia per riavere suo figlio, decide di compiere una mossa inaspettata. Complice una giornata al mare, cresce la sintonia tra Nunzio e Diana. Rossella, intanto, tradisce un pizzico di gelosia nel vedere Riccardo insieme alla sua ex moglie. Mariella si sforza di mettere da parte la sua gelosia nei confronti di Guido, ma Claudia si “avvicinerà” sempre più.

