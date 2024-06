Chiara Tron e il successo di Viola come il mare 2: “Tamara è l’amica che vorrei” (INTERVISTA)

Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 30 Maggio 2024

Interviste viola come il mare

Abbiamo intervistato Chiara Tron, Tamara in Viola come il mare 2, che ci ha raccontato qualcosa in più sul suo ruolo e sulla sua storia

Chi ha imparato a conoscere Chiara Tron e la sua Tamara in Viola come il mare si sarà senz’altro accorto che è in corso un’evoluzione in questa seconda stagione. L’austera e diffidente videomaker di Sicilia WebNews sta pian piano abbattendo i muri dietro cui si è nascosta, per difesa, da tutta una vita e inizia a mostrarsi al pubblico sotto una luce diversa.

“Più andiamo avanti con gli episodi e più esploriamo questo lato morbido di Tamara, che si apre e diventa più umana – ha raccontato l’attrice romana – Ed è un lato che si avvicina molto di più a me. È stato molto interessante vederla aprirsi“. Questa Tamara 2.0 ha delle sfaccettature molto più simili a quelle di Chiara, entusiasta di un personaggio che, da ormai due stagioni, le permette di entrare nelle case degli italiani.

Una carriera partita da giovanissima a teatro, Chiara Tron ha iniziato a muovere i passi nel mondo della tv con ruoli da guest star in serie come Don Matteo e Nero a metà. Nel 2022 nella sua vita arrivano la Sicilia e le splendide location che fanno da sfondo alle avventure di Viola Vitale (Francesca Chillemi, qui la nostra intervista) e l’ispettore Francesco Demir (Can Yaman).

In attesa del gran finale della seconda annata, in programma per il prossimo 6 giugno su Canale 5, Chiara ha raccontato a Ciak Generation qualcosa in più sulla sua vita e sul suo lavoro. Ecco il video: