News e anticipazioni

Martina Pedretti | 15 Febbraio 2024

Mare Fuori

Massimiliano Caiazzo dice addio a Mare Fuori? Cosa sappiamo

Mare Fuori 4 è uscito nella sua interezza su RaiPlay e i fan hanno dovuto dire addio ad alcuni dei loro più amati personaggi. Ma Massimiliano Caiazzo non tornerà in Mare Fuori 5? L’attore ha detto addio alla serie? Qual è il destino di Carmine? Scopriamolo, con tanti spoiler sul finale della stagione.

Alla fine di Mare Fuori 4, Rosa inizialmente decide di sposare Carmine e, assieme alla piccola Futura, farsi aiutare dal programma protezione testimoni che li porterà lontano da Napoli e dalle famiglie.

Tuttavia, il giorno del matrimonio, Rosa non entra chiesa, e Carmine le soffia un bacio d’addio, prima che lei vada a vendicare la sua famiglia. Per la loro storia d’amore è la fine: Rosa ha scelto la famiglia Ricci sui suoi sentimenti per Carmine.

In Mare Fuori 4 vediamo il comandante Massimo che va a fare visita a Carmine e Futura in un posto segreto. La loro casa però, in tema con tutta la serie, si affaccia sul mare. Carmine chiede a Massimo di aiutare Rosa, perché lui ora deve pensare alla donna più importante della sua vita: la piccola Futura.

Nella scena finale vediamo Carmine seduto in riva al mare al tramonto, mentre Futura lo chiama per nome, riportandolo alla realtà.

Proprio momento sembra segnare in modo definitivo l’addio di Massimiliano Caiazzo a Mare Fuori. Carmine ha un agrodolce lieto fine, senza la sua Rosa ma al sicuro con la piccola Futura, lontana dai deliri di potere che si è lasciato alle spalle a Napoli.

Sembra quindi che Massimiliano Caiazzo non sarà in Mare Fuori 5, e che anche lui come Nicolas Maupas e Valentina Romano, dirà addio alla serie e al suo Carmine. Il programma di protezione testimoni in cui è stato inserito rende molto complicata una sua possibile interazione con gli altri personaggi della serie.

Al momento l’attore non ha condiviso alcuna dichiarazione riguardo al suo addio a Mare Fuori. Forse ne sapremo di più solo il 27 marzo, quando su Rai 2 debutteranno gli ultimi episodi della quarta stagione. Vedremo prossimamente cosa succederà.