Perché Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo non sono in Mare Fuori 5?

L’uscita di scena di Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo da Mare Fuori ha lasciato in molti senza parole. Dopo i rumor degli scorsi mesi è stato ufficialmente confermato che i due protagonisti storici della serie saranno presenti nella quinta stagione.

Le prime sei puntate, già disponibili su RaiPlay, hanno confermato ciò che molti sospettavano. Abbiamo provato a capire qualcosa in più su questa uscita di scena chiedendo direttamente a Picomedia, la società che produce insieme a Rai Fiction il prison drama.

Roberto Sessa ha raccontato a Ciak Generation (qui l’intervista completa) che non si tratta di una decisione unilaterale degli attori o degli sceneggiatori ma di una volontà condivisa da entrambe le parti in gioco.

“Un po’ e un po’. C’erano dei segnali. Anche noi ci rendevamo conto che quelle storie dovevano finire in un certo modo per completare in maniera forte l’arco del personaggio. Questo presupponeva qualcosa di tranchant. Doveva esserci una botta secca perché questo era il messaggio che doveva arrivare al pubblico e al racconto“, ha spiegato Sessa.

Come visto nell’ultima puntata Carmine, dopo l’abbandono di Rosa, ha deciso di lasciare Napoli per vivere in una località protetta con sua figlia Futura con cui ricominciare da zero. Il destino Edoardo è stato invece rivelato nei primi episodi di Mare Fuori 5. Pertanto, se non avete ancora avuto modo di guardarle vi consigliamo di non proseguire con la lettura del pezzo.

Abbiamo infatti scoperto che è stato Milos a uccidere Edoardo (qui per le sue motivazioni e qui l’intervista ad Antonio d’Aquino). Se sentite la mancanza di Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo potrete seguirli nei nuovi progetti.

Caiazzo è stato di recente tra i protagonisti di Uonderbois su Disney+ e di Storia della mia famiglia su Netflix. Paolillo, invece, ha girato lo scorso anno un film in Spagna.