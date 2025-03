Lucy Hale ha rivelato in un’intervista di aver sostenuto un provino per The Substance e per quello di Miley in Hannah Montana

La rivelazione di Lucy Hale

Lucy Hale ha sostenuto una serie di provini, che non sono andati a buon fine, per diversi ruoli iconici del piccolo e del grande schermo. In un’intervista rilasciata in questi giorni a BuzzFeed, la star di Pretty Little Liars ha elencato una serie di progetti di cui ha tentato di far parte.

“Ho fatto provini per Pitch Perfect, Hairspray, Hannah Montana, Cinquanta sfumature di grigio, The Substance. Oh mio Dio, sono così tanti“, ha raccontato Hale. “Ho vissuto a Los Angeles per quasi 20 anni e tutti quelli che ottengono un ruolo sembrano destinati a esserlo. Ma per ogni sì che ricevi ci sono circa 200 no. Dovrei riguardare le riviste per ricordare tutti i provini che ho sostenuto“, ha poi aggiunto.

Lucy ha poi specificato che, per quanto riguarda la serie cult di Disney Channel, ha tentato di conquistare proprio il ruolo da protagonista. “Per Hannah Montana? Era per la parte di Miley Cyrus ma è accaduto mentre vivevo ancora in Tennessee e avevo circa 14 anni all’epoca ed è successo due anni prima che scegliessero Miley“, ha rivelato.

“È stata l’audizione che mi ha fatto capire che volessi diventare un’attrice. Ed è stato davvero bello“, ha spiegato Lucy Hale. Sebbene non l’abbia specificato invece, è assai probabile che l’attrice abbia sostenuto un provino per ottenere il ruolo di Margaret Qualley in The Substance.

Intanto in questi giorni Hale è tornata nelle sale con F*** Marry Kill, una nuova comedy thriller di cui è protagonista. Al centro della trama troviamo Eva Vaugh (interpretata da Lucy) che sospetta che uno dei suoi interessi amorosi sia un serial killer.

Nel cast troviamo anche Jedidiah Goodacre, che abbiamo in passato apprezzato nei panni di Dorian Gray ne Le terrificanti avventure di Sabrina.