Asha Banks e Matthew Broome hanno rivelato quali sono state le scene più difficili da girare in My Fault: London

La scena più “ansiogena” di My Fault London

Girare My Fault London non è stata una passeggiata di salute per Matthew Broome e Asha Banks. Alcune scene della versione inglese di È colpa mia hanno messo davvero in difficoltà i due protagonisti. In un’intervista di qualche giorno fa Asha aveva ad esempio citato una delle scene in piscina come particolarmente complicata.

“La piscina era gelata. È stato divertente, ci siamo molto divertiti ma faceva molto freddo“, ha ricordato l’interprete di Noah. Un altro momento impegnativo è stato poi la costruzione della scena del bacio subacqueo in piscina. Banks e Broome hanno infatti svelato di aver seguito una specifica tecnica di respirazione per portare a termine il ciak.

Ora i due protagonisti hanno rivelato un nuovo aneddoto dal dietro le quinte. Nel corso di un’intervista rilasciata per il canale YouTube di Prime Video Matthew Broome e Asha Banks hanno citato le scene in auto come alcune tra le più problematiche da girare.

“Probabilmente le scene delle gare di auto. Matt è davvero pessimo nel multi-tasking” ha ironizzato Asha facendo riferimento al momentaneo silenzio di Matthew, impegnato a disegnare la sua co-star nella divertente intervista del network.

“Sono d’accordo. Quelle all’interno dell’auto perché dovevamo destreggiarci così tanto mentre stavamo girando. Quando guidi non pensi alla quantità di cose che fai contemporaneamente perché sei abituato. Ma quando stai recitando e stai cercando di renderlo veritiero, ci sono un sacco di cose che devi fare“, ha poi spiegato nello specifico Broome.

Le gare di auto sono alcuni dei momenti più apprezzati dal pubblico e, nonostante la paura dei due attori, sono state portate a termine con ottimi risultati. Intanto è passato un mese preciso dall’uscita di My Fault London su Prime Video e in tanti si chiedono quale sarà il futuro della pellicola. Avrà un sequel, come la versione originale, o no?

Con molta probabilità a breve avremo le risposte che cerchiamo…