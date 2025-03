Asha Banks ha mostrato la foto che ha come sfondo del telefono ed è uno scatto con Matthew Broome e i registi di My Fault London

Lo sfondo del telefono di Asha Banks

La chimica esistente tra Asha Banks e Matthew Broome è ormai evidente a tutti. Chi ha avuto modo di guardare My Fault London si sarà senz’altro accorto che i due attori hanno una forte sintonia che va ben oltre la macchina da presa. Asha e Matthew sono riusciti infatti a dare una nuova linfa alla storia d’amore tra Noah e Nick, nata televisivamente solo pochi anni fa con Gabriel Guevara e Nicole Wallace.

I protagonisti della versione inglese infatti sono riusciti nel non facile compito di prendersi il loro spazio e ottenere la promozione anche dei fan più diffidenti. Un’amicizia che, come detto, prosegue anche fuori dal set.

Solo pochi giorni fa Banks e Broome sono andati insieme al concerto di Sabrina Carpenter. Con loro c’era anche Nicole Wallace e i tre hanno dato vita a un crossover che ha entusiasmato i fan della saga Culpables. Ora c’è un nuovo argomento che vi farà apprezzare ancora di più la protagonista femminile di My Fault London.

Qualche giorno fa Asha Banks era tra gli ospiti di una sfilata della Paris Fashion Week. Prima dell’evento è stata intercettata da HybeBae che le ha chiesto di mostrare lo sfondo del suo telefono.

“Al momento lo sfondo del mio telefono è questa foto di me con le due registe di My Fault London e Matthew Broome e siamo noi sul set“, ha spiegato l’attrice. Uno scatto in bianco e nero con il suo co-protagonista e le due registe della pellicola, Dani Girdwood e Charlotte Fassler.

Intanto sia gli attori principali che le due director sperano che, esattamente come la versione spagnola, anche My Fault London possa avere un sequel. Si attende soltanto il responso di Prime Video.