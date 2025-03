Intervista ad Antonio d’Aquino

Antonio d’Aquino

foto di Sabrina Cirillo

Antonio d’Aquino si prepara (e ci prepara) a una stagione ricca di colpi di scena. Mare Fuori 5 debutta dal 12 marzo su RaiPlay con i primi sei episodi. Chi ha avuto modo di guardarli avrà senz’altro scoperto cosa è accaduto a Milos e qual è il gesto estremo che ha compiuto.

A chi invece non ha ancora terminato la visione di almeno le prime due puntate consigliamo vivamente di NON proseguire con la lettura del pezzo per non imbattersi in SPOILER.

Come raccontato dall’attore Milos vivrà un momento particolarmente difficile e sperimenterà cosa vuol dire essere soli. Per riconquistare Cucciolo e quell’amore con cui si è sentito protetto nelle passate stagioni compirà un atto inaspettato.

È stato proprio lui a colpire con una pala Edoardo e a ucciderlo. Una scelta scioccante per il personaggio, che è sempre stato uno dei più fedeli alleati di Conte. “Quando l’ho scoperto sono rimasto meravigliato ma allo stesso tempo contento – ha raccontato Antonio d’Aquino – capiamo veramente le intenzioni di Milos e cosa lo ha portato a prendere una decisione del genere“.

La chiacchierata è stata l’occasione per parlare anche di un futuro post Mare Fuori, cosa si augura da un punto di vista professionale e anche personale. Qui di seguito trovate il video dell’intervista: