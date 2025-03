Chi ha ucciso Edoardo Conte in Mare Fuori? Rivelato l’assassino del personaggio interpretato da Matteo Paolillo

Mare Fuori, chi ha ucciso Edoardo?

Ma chi ha ucciso Edoardo in Mare Fuori? È questa la domanda che ci poniamo da più o meno un anno. Il finale della quarta stagione della serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia ci ha lasciato con il fiato sospeso. Dopo aver scoperto dove si trova il tesoro dei Ricci il personaggio interpretato da Matteo Paolillo arriva al cimitero dove è seppellito l’amico Ciro.

Qui entra nella cripta di famiglia dove trova diverse banconote sparse qua e là, segno che qualcun altro ha svuotato la refurtiva prima di lui. All’improvviso, mentre è impegnato a racimolare ciò che è rimasto del bottino, sente un rumore e prova a risalire ma viene colpito con una pala. La persona che lo ha tramortito chiude poi cripta, lasciando Edoardo in fin di vita in un bagno di sangue.

Se siete arrivati a questo punto dell’articolo è necessario fare una specifica. Da qui in poi troverete notizie sulle prime due puntate della quinta stagione, che sono già disponibili su RaiPlay. Pertanto se non volete SPOILER, vi consigliamo di non proseguire con la lettura del pezzo.

Il primo episodio di Mare Fuori 5 riparte esattamente da dove è terminata la precedente stagione. A ritrovare il corpo senza vita di Conte è stata Rosa, l’ultima ad arrivare sulla tomba di famiglia. La ragazza risponde al telefono di Edoardo, che è ancora nella sua giacca. Dall’altra parte c’è Carmela, che cerca disperatamente il marito.

Quest’ultima arriva sul luogo del delitto e urla di dolore non appena scopre che il padre di suo figlio Ciro è morto. A quel punto nasce un’alleanza tra le due donne: il corpo di Edoardo resterà nella tomba e loro fingeranno di non avere più sue notizie. A chiunque chiederà di lui risponderanno che è latitante.

Mare Fuori 5, Milos ha ucciso Edoardo

Ma chi ha ucciso Edoardo in Mare Fuori? Ora vi diamo la risposta. A colpire il detenuto con una pala provocando la sua morte è stato Milos, il suo più fedele amico e alleato di Conte. È proprio lui a confessarlo a Cucciolo all’interno dell’IPM.

In un flashback che ripercorre il momento il personaggio interpretato da Antonio d’Aquino rivela di aver sentito parlar il fidanzato e Micciarella del nascondiglio segreto dei Ricci e li ha seguiti fino al cimitero.

Qui si è preso tutto il malloppo e, mentre stava andando via, ha sentito Edoardo arrivare. Milos ritiene quest’ultimo responsabile della fine della sua storia con Cucciolo e, preso dalla rabbia, lo tramortisce con una pala.

“Mi guardava e non riusciva a credere che ero stato proprio io“, racconta Milos mentre confessa al fratello Di Meo di aver compiuto questo gesto al fine di riconquistarlo. Non trova però in lui la comprensione che sperava di avere. Cucciolo invece rivelerà la verità a Rosa e questo scatenerà una serie di conseguenze inevitabili.