Stefano D Onofrio | 5 Giugno 2024

Mare Fuori

Maria Esposito taglia i capelli e mostra sui social uno splendido caschetto: nuovo look per Rosa in Mare Fuori 5?

Nuovo look per Maria Esposito

Rivoluzione del look per Maria Esposito! L’attrice si è mostrata sui social con un nuovo taglio di capelli. Si tratta di un cambio davvero importante per l’interprete di Rosa Ricci per Mare Fuori. Chi l’ha conosciuta nei panni della detenuta della serie di Rai Due la ricorderà sicuramente con una folta chioma scura.

Nelle ultime ore Maria ha pubblicato sui suoi vari profili social, da TikTok a Instagram, video e foto che la ritraggono con un nuovo taglio. Addio ai capelli lunghi: per la Esposito è arrivato il momento di un bob.

In questa clip che vi mostriamo qui in alto l’attrice ha mostrato il risultato finale di questo lavoro. Con molta probabilità dovremo prepararci ad assistere a questa nuova versione anche in Mare Fuori 5.

Come sappiamo infatti manca sempre meno all’inizio delle riprese della quinta stagione dello show. Il set dovrebbe aprire, secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo lunedì 10 giugno. Maria è già stata avvistata più volte nei luoghi in cui si svolgeranno i ciak per la prima lettura dei copioni.

La giovane interprete di Rosa ha infatti postato una serie di scatti che la ritraggono in compagnia di Giovanna Sannino, che nello show interpreta il ruolo di Carmela. La presenza delle due attrici ha dato il via anche alle prime teorie dei fan.

Secondo alcuni Mare Fuori 5 ripartirà proprio da una faida tra Rosa e Carmela, entrambe interessate a prendere il controllo e il potere dei Ricci. Una teoria interessante, che vedrebbe una lotta tutta al femminile al centro del meccanismo.

Quel che è certo è che Maria Esposito avrà un ruolo sempre più centrale nella nuova stagione. I nuovi episodi segnano, salvo colpi di scena, l’uscita di scena di due protagonisti principali dello show: Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo.