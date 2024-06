Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 4 Giugno 2024

Bridgerton

Uno scherzo per uno scherzo: la vendetta di Luke Newton contro Nicola Coughlan sul set di Bridgerton 3

Il protagonista della stagione 3 di Bridgerton Luke Newton non è rimasto a guardare, dopo lo scherzo ricevuto da Nicola Coughlan durante le riprese di una scena clou.

Mentre, però, la collega ed amica ha organizzato un qualcosa di complesso e pianificato nel corso di circa un anno, l’attore ha optato per qualcosa di più pratico e veloce come vendetta.

Nella giornata di ieri, qualche ora prima che uscisse il trailer esteso di Bridgerton 3 parte 2, Luke Newton ha condiviso sul proprio profilo Instagram un carosello con foto e video dal set.

Scorrendo i contenuti da lui condivisi, ci si imbatte in un breve filmato registrato all’interno della sala trucco della serie Netflix, in cui vediamo avanzare, del tutto ignara di quello che sta per accadere, Nicola Coughlan.

Improvvisamente, mentre l’attrice si sta avvicinando ad una delle postazioni, da sotto il tavolo da trucco spunta Luke Newton che terrorizza la collega.

Quest’ultima reagisce lanciando un urlo ancora più acuto di quello emesso dall’attore di Bridgerton per spaventarla e poi se la dà letteralmente a gambe.

Ridendo, tutto soddisfatto del suo scherzo, nel video si può sentire anche la star della serie Netflix esclamare un “Vendetta!“

Nella stagione 3 di Bridgerton, Luke Newton interpreta Colin Bridgerton e Nicola Coughlan è Penelope Featherington. Mentre cerca di aiutare Pen ad attirare pretendenti, Colin si rende conto di provare sentimenti per lei.

Alla fine si dichiara e le chiede di sposarlo. Man mano che la loro storia d’amore si evolve, però, Penelope fatica a mantenere segreta la sua identità di Lady Whistledown. La parte 2 arriva su Netflix il 13 giugno.