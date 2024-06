Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di mercoledì 5 giugno 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole mercoledì 5 giugno 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 5 giugno 2024.

Nella puntata precedente, Niko non condivide l’iniziativa di Diego e Ida, intanto il ritorno di Lara nella vita di Roberto e Marina metterà i due in uno stato di incertezza e grande agitazione. Provata dal confronto con Riccardo, Rossella si sfogherà con la madre che proverà a farle aprire gli occhi. Mentre Claudia, incurante delle conseguenze delle proprie azioni, si insinuerà sempre più nelle vite degli amici, Mariella sarà sempre più frustrata dall’indifferenza di Guido nei suoi confronti.

Trama puntata mercoledì 5 giugno 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 5 giugno 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, Virginia prova a recuperare con Riccardo e per Rossella è arrivato il momento di fare finalmente chiarezza nei propri sentimenti, ma le cose non andranno come immaginato. Diego comincia a temere di aver commesso un grosso errore a fidarsi di lei, Lara incontra Marina e, mostrandosi pentita per gli errori commessi in passato, sembra decisa a prendere la decisione più giusta per il bene di Tommaso.

Queste sono le anticipazioni della puntata di mercoledì 5 giugno 2024 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.