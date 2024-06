News e anticipazioni

Martina Pedretti | 4 Giugno 2024

Bridgerton

Penelope e Eloise torneranno amiche in Bridgerton 3? Cosa succede nei libri tra loro? La showrunner della serie anticipa un lieto fine

Cosa succederà all’amicizia di Penelope e Eloise in Bridgerton

Sin dalla prima stagione di Bridgerton, l’amicizia tra Penelope ed Eloise è stata molto amata dai fan. Tuttavia dalla seconda stagione, le due si sono allontanate, quando Eloise ha scoperto la vera identità di Lady Whistledown.

Nella terza stagione, le due ex amiche non si parlano più, ed Eloise trova persino una nuova amica in Cressida, ma è chiaro che entrambe sentono la rispettiva mancanza.

Il trailer della stagione 3 parte 2 mostra Eloise affrontare Penelope riguardo Lady Whistledown, poco dopo aver appreso del suo fidanzamento con suo fratello Colin. Ma cosa succederà nei nuovi episodi? Le due torneranno a essere di nuovo amiche? Cosa succede tra Penelope ed Eloise nei libri?

Vi stupirà scoprire che Penelope ed Eloise non litigano mai nei libri. La loro lite infatti non esiste ed è stata aggiunta alla serie in modo originale. A questo punto della serie TV, solo due persone conoscono l’identità di Lady Whistledown: Madame Delacroix ed Eloise. Invece Colin nei libri scopre la verità prima che lo faccia Eloise.

Eloise e Penelope in realtà affrontano la grande rivelazione di Lady Whistledown solo nel secondo epilogo del libro dedicato alla Featherington. Penelope alla fine si confessa alla Bridgerton, ma lei sapeva già tutto a causa di Hyacinth. Inoltre, invece di arrabbiarsi come la sua controparte della serie, l’Eloise del libro dice a Pen quanto è orgogliosa di lei.

Per coloro che non vogliono sapere se rivedremo le Peneloise insieme entro la fine della terza stagione, la showrunner Jess Brownell ha anticipato qualche dettaglio:

“Penso che nella prima metà, Eloise avesse fortemente voluto creare una distanza da Penelope, e quello era davvero un terreno fertile per noi dal punto di vista creativo, perché entrambi questi personaggi hanno fatto affidamento l’uno sull’altro per due stagioni, e volevamo vedere in che modo potevano crescere individualmente senza la coperta di sicurezza che era la loro migliore amica.

Quando arriviamo alla seconda metà, però, sono in rotta di collisione, perché c’è questa situazione con Colin e Penelope. Quindi, a questo punto, le cose diventano un po’ più complicate. Potrebbe succedere di tutto. Sebbene fosse importante per noi vedere come le due sarebbero cresciute mentre erano separati, siamo molto interessati al lieto fine. Ma cosa intendo con questo… lascio che siate voi a scoprirlo”.

Secondo le enigmatiche parole della showrunner di Bridgerton sembra che nella parte 2 della stagione 3 ci sarà un lieto fine per Eloise e Penelope. Non ci resta che scoprire quale!