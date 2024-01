Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 26 Gennaio 2024

Maria Esposito e Artem nel brano di Geolier

C’è un po’ di Mare Fuori anche a Sanremo 2024! Sono passati quasi 12 mesi da quando il cast della serie di Rai Due salì sul palco dell’Ariston per intonare la sigla, diventata una vera e propria hit discografica. A pochi giorni dal debutto della 74esima edizione del Festival c’è ancora spazio per alcuni dei personaggi del prison drama.

Nelle scorse ore Geolier ha mostrato in anteprima assoluta la copertina del brano che porterà in gara durante la kermesse, intitolato “I p’ me, tu p’ te“. Una cover che farà di certo molto piacere ai tantissimi fan di Mare Fuori perché i protagonisti sono Maria Esposito e Artem.

Su uno sfondo rosso-nero emergono in prima fila gli interpreti di Rosa Ricci e Pino, due dei personaggi più amati dello show. Non sappiamo ancora se gli attori saranno anche i protagonisti del videoclip che accompagnerà il pezzo di Geolier dopo il debutto a Sanremo 2024.

Non è la prima volta che il rapper coinvolge un attore di Mare Fuori in uno dei suoi progetti. Ricordiamo infatti che Giacomo Giorgio, che nella serie ha vestito e continua a vestire i panni di Ciro Ricci, è stato il protagonista del video di Come vuoi tu. Al suo fianco c’era anche Paola Di Benedetto, influencer da più di 1 milione e 700 mila seguaci ed ex vincitrice del GF Vip.

Anche per Maria Esposito non si tratta di una prima volta nel mondo dei videoclip. Qualche mese fa l’attrice napoletana è apparsa nel video di Occhi lucidi, l’ultimo singolo di Ultimo. Chissà se prossimamente la rivedremo ancora in una clip musicale, questa volta al fianco di un suo collega.

Sanremo 2024 e Mare Fuori hanno un altro collegamento speciale. Tra i 30 big in gara ci sarà anche CLARA, che nella serie interpreta il ruolo di Crazy J. Dopo aver vinto Sanremo Giovani con Boulevard, l’attrice e cantante gareggerà con un brano intitolato Diamanti grezzi.