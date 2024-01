Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 26 Gennaio 2024

Il primo trailer di Immaculate

È stato rilasciato nelle scorse ore il primo trailer ufficiale di Immaculate. Avevamo accennato già in passato qualche informazione sul nuovo film horror che vede protagonista Sydney Sweeney. Dopo le fatiche di Euphoria e il successo della rom-com Anyone but you, l’attrice si cimenta in un genere completamente diverso al fianco di un cast internazionale e, per citare Stanis La Rochelle, “molto italiano”.

Al fianco della Sweeney troveremo infatti diversi volti noti provenienti dal nostro paese. Nel cast c’è Simona Tabasco, attrice conosciuta per i suoi ruoli in serie di successo come Doc – nelle tue mani o I bastardi di Pizzofalcone. Il 2021 per l’interprete è stato l’anno della svolta internazionale grazie alla sua partecipazione alla seconda fortunata stagione di The White Lotus.

Grazie al ruolo di Lucia, la Tabasco ha anche conquistato una nomination agli Emmy Awards. Al fianco di Simona troveremo anche Benedetta Porcaroli (di recente al cinema con Enea) ma anche Dora Romano e Giorgio Colangeli.

Al cast si aggiunge anche Alvaro Morte. L’attore spagnolo ha ottenuto la popolarità mondiale grazie al ruolo del Professore nella serie fenomeno La casa di carta. Ma torniamo a Immaculate e allo spaventoso trailer che ha già fatto il giro del mondo.

Protagonista della pellicola è Cecilia, una donna devotamente religiosa a cui viene offerto un ruolo in un illustre convento italiano. La sua nuova casa, apparentemente perfetta, si rivela ben presto contenere terribili segreti.

Nelle prime immagini notiamo infatti che Cecilia sembra essere la reincarnazione della Madonna e protagonista di una nuova “immacolata concezione”. L’uscita nelle sale americane dell’horror è prevista per il prossimo 22 marzo.

Intanto Sydney Sweeney si gode lo straordinario, e forse inaspettato, successo di Anyone but you. La rom-com che la vede protagonista al fianco di Glenn Powell ha già superato i 100 milioni di dollari di incassi dopo esserne costati a malapena 25.

Ad accompagnare l’uscita nei multisala del film è stato un gossip che ha visto protagonisti i due attori principali. Si è a lungo parlato di una presunta relazione tra Sydney e Glenn, che hanno sempre negato le voci. Rumor che hanno però contribuito, forse indirettamente, al successo della pellicola. Il film è uscito nelle sale italiane lo scorso 25 gennaio.