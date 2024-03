Mare Fuori 5 quando inizia, news e streaming su RaiPlay

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 27 Marzo 2024

Fiction Rai Mare Fuori

Mare Fuori tornerà con la stagione 5: tutte le anticipazioni su quando inizia, trama, cast e streaming su RaiPlay.

Mare Fuori 5 quando inizia su Rai 2

In occasione della conferenza stampa dedicata alla quarta stagione, è stata confermata la realizzazione di un quinto e pure di un sesto capitolo.

Per gli appassionati non è stata una vera e proprio novità, poiché già nei mesi precedenti era stato descritto questo scenario.

Coloro che già hanno completato la visione del quarto ciclo, saranno sicuramente impazienti di sapere quando inizia Mare Fuori 5 su Rai 2, o comunque quando gli episodi approderanno su RaiPlay.

Sfortunatamente è ancora troppo presto per avere questo tipo di informazioni. Tuttavia, l’intenzione è quella di tornare in TV sempre nello stesso periodo.

In questo caso si parlerebbe di febbraio 2025. Le riprese, quindi, dovrebbero partire di nuovo nel mese di maggio. Più avanti capiremo se la produzione riuscirà a rientrare in queste tempistiche.

Anticipazioni sulla trama di Mare Fuori 5

Cosa possiamo aspettarci dalla trama di Mare Fuori 5? Ad oggi non ci troviamo in possesso di anticipazioni ufficiali, purtroppo, come potrete immaginare. Quello che possiamo fare è riflettere su come si è concluso il capitolo precedente.

Nel finale, infatti, perdiamo per strada Crazy J e Kubra, che vengono trasferite rispettivamente a Milano e Torino. Le loro storie, quindi, dovrebbero essersi concluse.

Grande curiosità c’è poi sul futuro di Carmine e Rosa, una delle coppie più amate della serie di Rai 2. Nel capitolo precedente, la coppia avrebbe dovuto entrare in un programma di protezione, ma all’ultimo la Ricci si tira indietro.

I due erano ad un passo dal matrimonio, ma la ragazza alla fine ha lasciato solo in Chiesa l’amato. Quest’ultimo viene poi trasferito in una località protetta insieme alla figlia Futura.

Che ne sarà, invece, di Edoardo Conte? Proprio con un cliffhanger a lui dedicato chiude la quarta stagione. All’inizio di Mare Fuori 5 dovremmo scoprire se è sopravvissuto.

Negli ultimi istanti dell’episodio finale, infatti, il giovane si reca al cimitero alla tomba dei Ricci, per impossessarsi del denaro della famiglia. In quell’occasione qualcuno lo tramortisce e intrappola sotto terra.

Infine, possiamo aggiungere che la quinta stagione dovrebbe rilanciare in qualche modo l’amata serie. Proprio per questa ragione Mare Fuori 5 tornerà un po’ alle origini, ad un “racconto più puro della criminalità“.

Cast, attori e personaggi

Il cast della stagione 5 di Mare Fuori vedrà importanti cambiamenti, determinati dalla piega che hanno preso gli eventi alla fine del capitolo precedente.

Uno degli stravolgimenti più significativi consiste con tutta probabilità nell’assenza di Massimiliano Caiazzo, interprete di Carmine Di Salvo, tra i personaggi più amati.

L’episodio finale del quarto capitolo, infatti, sembra salutare definitivamente il giovane. In ogni caso, torneremo prossimamente sull’argomento.

Dovremmo, invece, ritrovare senza problemi Maria Esposito nei panni di Rosa Ricci. Al suo fianco, ci aspettiamo poi di rivedere i seguenti attori con i rispettivi personaggi:

Carmine Recano è Massimo Esposito

Artem è Pino

Domenico Cuomo è Gianni “Cardiotrap”

Matteo Paolillo è Edoardo Conte

Antonio D’Aquino è Milos

Francesco Panarella è Cucciolo

Giuseppe Pirozzi è Micciarella

Alessandro Orrei è Mimmo

Enrico Tijani è Dobermann

Luca Varone è Angelo

Yeva Sai è Alina

Clotilde Esposito è Silvia

Giovanna Sannino è Carmela

Antonio De Matteo è Lino

Pia Lanciotti è Donna Wanda

Lucrezia Guidone è Sofia

Vincenzo Ferrera è Beppe Romano

Ludovica Coscione è Teresa Polidori

Come avrete letto, nell’elenco qui sopra riportato figura anche Matteo Paolillo, con il suo Edoardo Conte, questo perché, nonostante il destino del personaggio sia appeso ad un filo, ci aspettiamo di rivederlo almeno all’inizio del prossimo ciclo. Torneremo sull’argomento.

Anche Ludovica Coscione, in realtà, è in forse. Durante un’intervista su Rai 3, infatti, l’attrice ha espresso il desiderio di lasciare Teresa con il quarto capitolo.

Sono attesi, poi, dei nuovi ingressi. Il produttore Roberto Sessa ha già messo in chiaro che il cast vedrà qualche new entry piuttosto rilevante.

Mare Fuori è una produzione Rai Fiction e Picomedia, nata da un’idea di Cristiana Farina, che però non dovrebbe essere più coinvolta nella stagione cinque, così come il regista Ivan Silvestrini.

Quest’ultimo ha annunciato su Instagram di aver concluso la sua avventura con la serie. Al suo posto dovrebbe intervenire Ludovico Di Martino (SKAM Italia). La sceneggiatura dovrebbe vedere la firma di un nuovo quintetto, guidato dal veterano Maurizio Careddu.

Quanti episodi e durata

Quanti episodi verranno realizzati per la quinta stagione di Mare Fuori? Ancora non abbiamo conferme, ma, stando alle esperienze passate, ci viene da pensare che saranno sempre 12, ciascuno della durata di circa 60/70 minuti, raggruppati a coppie in 6 puntate totali. Torneremo sull’argomento al momento opportuno.

Mare Fuori 5 streaming

Per concludere, dopo anni ormai, non ci sono dubbi su dove poter vedere in streaming Mare Fuori, compresa la stagione 5. Trattandosi, infatti, di una produzione Rai Fiction, gli episodi approderanno su RaiPlay.

Com’è stato per il terzo e quarto ciclo, molto probabilmente le prossime puntate verranno nuovamente rese disponibili in anteprima sulla piattaforma citata, per poi approdare settimanalmente su Rai 2.

RaiPlay è un servizio gratuito e per accedere ai titoli del suo catalogo è sufficiente registrarsi e fare poi il log-in ogni volta che viene richiesto, fornendo user name e password inserite al momento dell’iscrizione.

In conclusione, Mare Fuori è anche su Netflix, dove attualmente possiamo trovare le prime tre stagioni. Prossimamente dovrebbe aggiungersi la quarta e con le giuste tempistiche sarà poi il turno della quinta.