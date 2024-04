Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 22 Aprile 2024

Everywhere I go

Le anticipazioni di Everywhere I go del 23 aprile

Le anticipazioni di Everywhere I go del 23 aprile

News Everywhere I go martedì 23 aprile 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l'appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda lunedì 22 aprile, Demir si rivolge ai dipendenti della Artemim con franchezza, confessando apertamente di convivere con Selin. Ammette di aver fatto l’acquisto della stessa casa della sua dipendente per un errore. Nel frattempo, Merve e Bora, trovandosi senza una casa, ricevono un gesto generoso da parte di Burak. Quest’ultimo offre loro l’opportunità di vivere in una delle sue proprietà disabitate. Selin finalmente confessa il suo amore per Demir ad Ayda e Merve. Tuttavia, la situazione con lui non è affatto idilliaca. Durante una visita alla casa di Burak per verificarne le condizioni prima di ospitarvi Merve e Bora, Demir decide di dividere la casa in due, contro la volontà di Selin. Nel frattempo, Ekrem annuncia ai dipendenti dello studio la decisione presa all’unanimità dalla Artemim. Il loro studio di architettura sarà diviso in due società separate: Artemim Architettura, guidata da Burak, e Artemim Costruzioni, sotto la gestione di Demir.

Trama puntata martedì 23 aprile 2024

Scopriamo le altre anticipazioni della puntata di Everywhere I go – Coincidenze d'amore di martedì 23 aprile 2024!

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, Selin vuole licenziarsi, visto che ora ha dichiarato il suo amore Demir, ma lui le dice che deve rimanere per un periodo di otto settimane, ora diviso tra Artemim Architettura e la Artemim Costruzioni, con a capo rispettivamente Burak e Demir. Intanto anche in casa Demir e Selin continuano a litigare, infatti, su consiglio del terapista Bunyamin, i due devono iniziare a stabilire gli orari di utilizzo degli spazi comuni.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di martedì 23 aprile 2024 di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.